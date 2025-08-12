Μπρούκλιν Μπέκαμ: Κανένας από την οικογένειά του προσκεκλημένος στην ανανέωση όρκων - Οριστική ρήξη;

Στις 2 Αυγούστου οι Brooklyn Beckham και Nicola Peltz ανανέωσαν τους όρκους τους, τρία χρόνια μετά τον γάμο τους, το 2022. Η Nicola φορούσε το vintage νυφικό που είχε φορέσει η 70χρονη σήμερα μητέρα της το 1985, ενώ o 83χρονος πατέρας της ανέλαβε να ηγηθεί της τελετής. Ωστόσο, κανένα από τα μέλη της οικογένειας του γαμπρού δεν ήταν εκεί.