Μπρούκλιν Μπέκαμ: Κανένας από την οικογένειά του προσκεκλημένος στην ανανέωση όρκων - Οριστική ρήξη;
Ενώ τα πεθερικά του είχαν κεντρικό ρόλο στην τελετή
Στις 2 Αυγούστου οι Brooklyn Beckham και Nicola Peltz ανανέωσαν τους όρκους τους, τρία χρόνια μετά τον γάμο τους, το 2022. Η Nicola φορούσε το vintage νυφικό που είχε φορέσει η 70χρονη σήμερα μητέρα της το 1985, ενώ o 83χρονος πατέρας της ανέλαβε να ηγηθεί της τελετής. Ωστόσο, κανένα από τα μέλη της οικογένειας του γαμπρού δεν ήταν εκεί.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
