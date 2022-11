Όσα χρειάζεστε για αψεγάδιαστη επιδερμίδα χωρίς μακιγιάζ

Κλείσιμο

Η Γκουίνεθ φοράει σπάνια make up. Και είμαστε όλοι συνεχώς εντυπωσιασμένοι με το πώς δείχνει το δέρμα της», έλεγε η λεζάντα του post που είδα στο Instagram και αποφάσισα να κάνω αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ φοράω σπάνια make up και αυτό είναι ίσως το μόνο κοινό που έχω με την Γκουίνεθ Πάλτροου. Εκείνη έγραφε, λοιπόν, στο διάσημο Goop ότι το skincare, δηλαδή η φροντίδα της επιδερμίδας, είναι η στρατηγική της για να δείχνει έτσι το πρόσωπό της χωρίς μακιγιάζ. Κάτι τέτοιο υποστηρίζω κι εγώ γιατί αν διατηρήσουμε την υγεία του δέρματός μας στα επιθυμητά επίπεδα, μπορούμε να περιορίσουμε τη χρήση των make up που παρέχουν υψηλή κάλυψη και να αρκεστούμε σε ελαφριές συνθέσεις, λίγο ρουζ και προϊόντα λάμψης, ή απλά και μόνο στην επιδερμίδα μας. Το ερώτημα είναι πώς το πετυχαίνουμε αυτό. Βιταμίνη C για λάμψη, σωστός καθαρισμός, απολέπιση για να απομακρύνουμε τα νεκρά κύτταρα και φυσικά κάποια προϊόντα που απλώς κρατούν την επιδερμίδα μας σε φόρμα.