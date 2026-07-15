Τηλεθέαση Τρίτης 14.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
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Τηλεθέαση Τρίτης 14.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 14.7.2026

Τηλεθέαση Τρίτης 14.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 4,9 9,2
ΑΝΤ1 5,2 5,1
ALPHA 9,3 11
STAR 7,4 7,2
MEGA 10,5 10,8
OPEN 4,1 7,7
ΕΡΤ1 15,4 13,3

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 5,5 20,2
ΑΝΤ1 Πέτα τη φριτέζα 6,1 5,5
ALPHA Εντιμότατοι κερατάδες 17,8 9,1
STAR Σκούμπι Ντου  13,3 3,5
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 19,9 23,4
OPEN Ώρα Ελλάδος 14,8 17,1
ΕΡΤ1 Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα 2,5 2,1

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 7,9 15,9
ΑΝΤ1 Εργαζόμενη γυναίκα 4,6 5,3
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 10,9 11,3
STAR Ο Μεγάλος Νέιτ 5,7 3,6
MEGA Το ρετιρέ 12,3 11
OPEN 10 παντού 8,9 16
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία 4,5 5,6

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Live You 6,6 15,8
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 2,9 4,5
ALPHA Το σόι σου 15,4 18,7
STAR Ξένη ταινία 3,9 2,8
MEGA Δέκα λεπτά κήρυγμα 10,4 9,1
OPEN Εικόνες 4 5,9
ΕΡΤ1 Άννα με 'Α' 1,2 3,2

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 7,4 8,7
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 8,6 6,3
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 7,3 11,1
STAR First Dates 7,3 7,8
STAR Ο τροχός της τύχης 11 16,7
MEGA Ντόλτσε Βίτα 14,8 9,4
MEGA The Chase 12,6 12
OPEN Καθαρές κουβέντες 5,4 12,8
ΕΡΤ1 Τα καλύτερα μας χρόνια 2,5 3,5

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 11 13,1
ANT1 ANT1 ΝEWS 4,7 4,9
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 8,1 12,4
STAR Star News 13,2 14
MEGA MEGA Γεγονότα 12,5 14,5
OPEN Open News 5,7 8,2
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,7 4,9

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά 7,5 7,2
MEGA Ευτυχίσμενοι μαζί 7,8 7,8
MEGA Πενήντα Πενήντα 13,2 12,3
ALPHA Το σόι σου 16,3 17,7
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 12,5 14,3
ALPHA Το σόι σου 6,3 9,1
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 5,3 7,8
ANT1 Σούπερ ήρωες 5,6 6,6
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 2,9 2,9
STAR Cash or Trash 11,6 11,9
STAR IQ 160 7,5 7,5
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 5,2 4,6
OPEN Ξένη ταινία 1,2 2
OPEN Status Quo 1,4 5,1
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 2,8 4,1
ΕΡΤ 1 Ώρα Μουντιάλ 10 7,7
ΕΡΤ 1 Ποδόσφαιρο 52,6 50,7
ΣΚΑΪ Αθλητικά 7,6 10,4
ΣΚΑΪ Πως γυρίστηκε 7,6 8,8
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 1,9 3,7
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