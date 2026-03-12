Τηλεθέαση Τετάρτη 11.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τετάρτη 11.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 11.3.2026

Τηλεθέαση Τετάρτη 11.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 5,7 8,6
Ant1 10,6 12,2
Alpha 15,1 15,6
Star 10,8 9,7
Mega 11,2 12,4
OPEN 4,1 5,4
ΕΡΤ1 3,5 4,4

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 9,9 20,2
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 9,4 8,2
ALPHA Happy Day 19 15,1
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 12,5 17,4
OPEN Ώρα Ελλάδος 9 12,3
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2,3 2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 9,7 16,5
Ant1  Το πρωινό 11,1 11,5
Alpha Super Κατερίνα 16,4 16,1
Star Αλήθειες με τη Ζήνα 5,6 7,4
Mega Buongiorno 13,3 11
OPEN  10 παντού 7,1 10,2
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 6 5,3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Το'χουμε 1,2 3,1
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 17 17,1
Alpha Το σόι σου 25,3 20,7
STAR Στα σύνορα 4,9 4,1
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 0,9 3,5

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 4,2 5,1
ΑNT1 Ρουκ Ζουκ 9,2 11,2
Alpha Deal 15,9 18,6
STAR Ο τροχός της τύχης 11,5 16,6
Mega Live News 15,2 19,4
Mega The Chase 17,9 15,7
OPEN Καθαρές κουβέντες 5,6 6,4
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 7,4 6,6

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,9 11
ANT1 ANT1 ΝEWS 4,8 7,4
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 16 15,8
STAR Star News 10,7 11,5
Mega MEGA Γεγονότα 11 12,3
OPEN Open News 6,2 7,4
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,2 4,5

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Ποδόσφαιρο 14,7 17,1
ALPHA Το σόι σου 20,8 19,5
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 20,1 19,6
ALPHA Άγιος Έρωτας 15,1 19,8
ΑΝΤ1 Grand Hotel 9,9 16,8
ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 8,1 9,2
STAR Master Chef 16,4 13,4
STAR Ξένη ταινία 13,9 11,4
OPEN  Real View 2,4 2,1
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 1,7 6,8
ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 10 9,1
