Τηλεθέαση Δευτέρας 7.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεόραση Τηλεθέαση θεαματικότητες

Τηλεθέαση Δευτέρας 7.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 7.3.2026

Τηλεθέαση Δευτέρας 7.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 8,5 11,2
Ant1 8,5 11,1
Alpha 14,9 15,6
Star 10,3 8,5
Mega 11,3 13
OPEN 3,8 5,9
ΕΡΤ1 4,5 4,7

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 10,6 19,8
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 3,7 6,6
ALPHA Happy Day 17,5 15,4
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 15,6 22,6
OPEN Ώρα Ελλάδος 11,2 13,5
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 5,4 1,9

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 9,6 17,2
Ant1 Το πρωινό 9,8 11,4
Alpha Super Κατερίνα 18 13,1
Star Breakfast@Star 9,4 6,2
Mega Buongiorno 14,4 12,2
OPEN  10 παντού 5,9 12
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 2,9 3,3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 13,7 14,4
Alpha Το σόι σου 24,9 19,2
STAR Στα σύνορα 2,3 3,1
Mega  Σαββατογεννημένες 8,6 8,2
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 3,8 4,9

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Το'χουμε 0,7 4,1
ΑNT1 Ρουκ Ζουκ 7,2 9,1
Alpha Deal 16 18,3
STAR Ο τροχός της τύχης 12,8 17,5
Mega The Chase 14,9 14,2
OPEN Καθαρές κουβέντες 4,7 9,2
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,7 7,9

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,1 11,4
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,3 6,6
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 11,5 14,2
STAR Star News 16,1 12,7
Mega MEGA Γεγονότα 11,6 13,6
OPEN Open News 7,3 11,5
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,7 3,3

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μία νύχτα μόνο 13,1 15,3
MEGA Η γη της ελιάς 11,4 17,3
ALPHA Να μ'αγαπάς 15,9 21,9
ALPHA Άγιος Έρωτας 15,3 18,2
ΑΝΤ1 Grand Hotel 7,6 14,1
ANT1 The 2night show 8,5 11
STAR Master Chef 14,4 11
STAR Ξένη ταινία 8,4 6,3
OPEN  11 αυτοί 11 εμείς 2,2 2,2
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 3,8 5,9
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 6,4 5,5
ΣΚΑΪ Survivor 11,8 12,6
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network