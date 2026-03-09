Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 7.3 - 8.3.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|8,4
|11,6
|Ant1
|7,5
|8
|Alpha
|9,8
|11,7
|Star
|9
|7,6
|Mega
|10,6
|10,8
|OPEN
|5,6
|7,2
|ΕΡΤ1
|2,1
|3,7
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|7,5
|10,5
|Ant1
|9,2
|9,8
|Alpha
|10,2
|11,4
|Star
|9,8
|8,5
|Mega
|8,4
|9
|OPEN
|3,8
|5,5
|ΕΡΤ1
|3,2
|4,2
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Καλημέρα
|10,1
|18,5
|OPEN
|Τώρα μαζί
|9,4
|12,1
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Οι Δεκατιανοί
|10,3
|14,8
|Mega
|Mega Σαββατοκύριακο
|14,4
|16,2
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|14,8
|18,5
|ANT1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|8,7
|6,9
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|2,3
|4,7
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|3,2
|3,1
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|9,5
|12,5
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|7,5
|8,5
|Alpha
|Καλύτερα δε γίνεται
|13,2
|14
|ΣΚΑΙ
|Weekend live
|4,3
|8,8
|STAR
|Ντετέκτιβ Μονκ
|3,6
|3,2
|ΟPEN
|Εδώ TV
|3,2
|4,4
|ΕΡΤ 1
|Τα καλύτερά μας χρόνια
|1,9
|1,9
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|The Chase
|11,3
|11,1
|OPEN
|Happy Hours
|5
|5,9
|ΕΡΤ1
|Eurovision GR
|1,3
|2,1
|ALPHA
|Τρομεροί γονείς
|9,2
|11,2
|STAR
|Ο τροχός της Τύχης
|12
|16,5
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|6,2
|7,7
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|12,6
|13,2
|Ant1
|ANT1 news
|7,4
|8,5
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|10,8
|12,6
|Alpha
|ALPHA Ειδήσεις
|9,6
|12,5
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|8,2
|9,1
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|1,5
|3,8
|Star
|Ειδήσεις Star
|11,1
|12,2
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εχω παιδιά
|6,3
|4,9
|MEGA
|Αλ Τσαντίρι Νιουζ
|10,4
|9,9
|ΑΝΤ1
|Don't forget the lyrics
|6,4
|7
|ΑΝΤ1
|VIΠ Καλά γεράματα
|3,5
|3,2
|ALPHA
|Το σόι σου
|12,6
|12,9
|ALPHA
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|7,4
|9,5
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|9,4
|13,6
|ΣΚΑΪ
|Ντοκιμαντέρ
|7
|6,2
|Star
|Ξένη ταινία -
|9,7
|6
|Star
|Ξένη ταινία -
|10,4
|7,6
|OPEN
|Just the two of us
|6,3
|7,7
|ΕΡΤ1
|Οι κυρίες του ρεμπέτικου
|1,6
|3,6
|ΕΡΤ1
|Από ήλιο σε ήλιο
|1,5
|3,1
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Καλημέρα
|9,6
|16,5
|OPEN
|Τώρα μαζί
|7,1
|10,9
|Mega
|Mega Σαββατοκύριακο
|9,6
|13,1
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Μega
|Χαμογέλα και πάλι
|14,2
|11,5
|ΣΚΑΙ
|Οι Δεκατιανοί
|8,9
|14,2
|Alpha
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|16,5
|20,1
|ΑΝΤ1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|6,1
|5,2
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|4,1
|5
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|1,1
|2,3
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|Εξελίξεις τώρα
|6,4
|9,5
|ΣΚΑΙ
|Weekend Live
|4
|5,2
|OPEN
|Εδώ TV
|1,8
|3,9
|ΕΡΤ1
|Οτι αξίζει
|4,5
|5,3
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|,
|,
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ALPHA
|Kithen Lab
|12,2
|14,2
|MEGA
|Σ'αγαπώ μ'αγαπάς
|7
|7,2
|STAR
|Ο τροχός της τύχης
|12,8
|17,9
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία
|5,3
|5,5
|ANT1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|5
|6,5
|ΕΡΤ1
|Eurovision Gr
|1,3
|2,4
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|13,9
|14,4
|Ant1
|ANT1 news
|6,7
|7,7
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΙ Ειδήσεις
|8,8
|11,4
|Alpha
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|7,2
|11,3
|OPEN
|Open News
|7,5
|9,7
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|5
|2,9
|Star
|Star News
|11,8
|11,7
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|10,4
|14,2
|ΣΚΑΪ
|Monobala
|10,2
|8,2
|OPEN
|Ξένη ταινία - Κατά Λάθος... Εραστής (The Valet)
|4,2
|5,9
|OPEN
|Grande League
|3,3
|3,6
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία - Ο Άνθρωπος για Όλες τις Δουλειές
|5
|5,3
|ΕΡΤ 1
|Το τελευταίο νησί
|3
|5
|MEGA
|Έχω παιδιά
|6,2
|5,2
|MEGA
|Η Γη της Ελιάς
|6,8
|7,4
|MEGA
|SUPER Μπάλα Live
|4,6
|5,7
|ΑΝΤ1
|Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|13,3
|18,7
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία - Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες
|10,1
|9,8
|ΑΝΤ1
|The 2night show
|8,7
|14,3
|ALPHA
|Μπαμπά σ' αγαπώ
|8,2
|6,3
|ALPHA
|Ο γιατρός
|7,2
|7,7
|STAR
|Ελληνική ταινία - Ο Στρίγγλος που Έγινε Αρνάκι
|9,9
|10
|STAR
|Ελληνική ταινία - Άι Φορ: Λούφα και Απαλλαγή
|11,1
|8,5
