Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 7.3 - 8.3.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεθέαση Τηλεόραση θεαματικότητες

Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 7.3.2026 και Κυριακής 8.3.2026

* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο 

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  8,4 11,6
Ant1 7,5 8
Alpha  9,8 11,7
Star 9 7,6
Mega 10,6 10,8
OPEN 5,6 7,2
ΕΡΤ1 2,1 3,7


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή



Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  7,5 10,5
Ant1  9,2 9,8
Alpha  10,2 11,4
Star  9,8 8,5
Mega  8,4 9
OPEN 3,8 5,5
ΕΡΤ1 3,2 4,2


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 10,1 18,5
OPEN Τώρα μαζί 9,4 12,1

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 10,3 14,8
Mega  Mega Σαββατοκύριακο 14,4 16,2
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 14,8 18,5
ANT1 Σαββατοκύριακο παρέα 8,7 6,9
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 2,3 4,7
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 3,2 3,1

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 9,5 12,5
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 7,5 8,5
Alpha Καλύτερα δε γίνεται 13,2 14
ΣΚΑΙ Weekend live 4,3 8,8
STAR  Ντετέκτιβ Μονκ 3,6 3,2
ΟPEN Εδώ TV 3,2 4,4
ΕΡΤ 1 Τα καλύτερά μας χρόνια 1,9 1,9

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega The Chase 11,3 11,1
OPEN Happy Hours 5 5,9
ΕΡΤ1 Eurovision GR 1,3 2,1
ALPHA  Τρομεροί γονείς 9,2 11,2
STAR Ο τροχός της Τύχης 12 16,5
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 6,2 7,7

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 12,6 13,2
Ant1 ANT1 news 7,4 8,5
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 10,8 12,6
Alpha ALPHA Ειδήσεις 9,6 12,5
OPEN Open Ειδήσεις 8,2 9,1
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 1,5 3,8
Star Ειδήσεις Star 11,1 12,2

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εχω παιδιά 6,3 4,9
MEGA Αλ Τσαντίρι Νιουζ 10,4 9,9
ΑΝΤ1 Don't forget the lyrics 6,4 7
ΑΝΤ1 VIΠ Καλά γεράματα 3,5 3,2
ALPHA Το σόι σου 12,6 12,9
ALPHA Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 7,4 9,5
ΣΚΑΪ Survivor 9,4 13,6
ΣΚΑΪ Ντοκιμαντέρ 7 6,2
Star Ξένη ταινία - 
 9,7 6
Star Ξένη ταινία -  10,4 7,6
OPEN Just the two of us 6,3 7,7
ΕΡΤ1 Οι κυρίες του ρεμπέτικου 1,6 3,6
ΕΡΤ1 Από ήλιο σε ήλιο
 1,5 3,1

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 9,6 16,5
OPEN Τώρα μαζί 7,1 10,9
Mega Mega Σαββατοκύριακο 9,6 13,1

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Μega Χαμογέλα και πάλι 14,2 11,5
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 8,9 14,2
Alpha Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 16,5 20,1
ΑΝΤ1 Σαββατοκύριακο παρέα 6,1 5,2
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 4,1 5
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 1,1 2,3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega Εξελίξεις τώρα 6,4 9,5
ΣΚΑΙ Weekend Live 4 5,2
OPEN Εδώ TV 1,8 3,9
ΕΡΤ1 Οτι αξίζει 4,5 5,3

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

, , Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kithen Lab 12,2 14,2
MEGA Σ'αγαπώ μ'αγαπάς 7 7,2
STAR Ο τροχός της τύχης 12,8 17,9
ΣΚΑΪ  Ελληνική ταινία 5,3 5,5
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 5 6,5
ΕΡΤ1  Eurovision Gr 1,3 2,4 

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 13,9 14,4
Ant1 ANT1 news 6,7 7,7
ΣΚΑΙ ΣΚΑΙ Ειδήσεις  8,8 11,4
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 7,2 11,3
OPEN Open News 7,5 9,7
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 5 2,9
Star Star News 11,8 11,7

PRIME TIME


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Survivor 10,4 14,2
ΣΚΑΪ Monobala 10,2 8,2
OPEN Ξένη ταινία - Κατά Λάθος... Εραστής (The Valet)
 4,2 5,9
OPEN Grande League 3,3 3,6
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία - Ο Άνθρωπος για Όλες τις Δουλειές 5 5,3
ΕΡΤ 1 Το τελευταίο νησί 3 5
MEGA Έχω παιδιά 6,2 5,2
MEGA Η Γη της Ελιάς 6,8 7,4
MEGA  SUPER Μπάλα Live 4,6 5,7
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,3 18,7
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία - Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες 10,1 9,8
ΑΝΤ1 The 2night show 8,7 14,3
ALPHA Μπαμπά σ' αγαπώ 8,2 6,3
ALPHA Ο γιατρός 7,2 7,7
STAR  Ελληνική ταινία - Ο Στρίγγλος που Έγινε Αρνάκι 9,9 10
STAR Ελληνική ταινία - Άι Φορ: Λούφα και Απαλλαγή 11,1 8,5
