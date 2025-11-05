«Άγιος Έρωτας»: Η εντυπωσιακή σκηνή με το σπίτι τυλιγμένο στις φλόγες!



Αύριο το βράδυ, οι τηλεθεατές του «Άγιου Έρωτα» θα παρακολουθήσουν μία από τις πιο εντυπωσιακές και τεχνικά απαιτητικές σκηνές που έχουμε δει στη σειρά μέχρι σήμερα. Το σπίτι της Ολυμπίας Καραντωνάκη τυλίγεται στις φλόγες, σε μια σκηνή που κόβει την ανάσα. Μαζί του παρασύρονται οι ήρωες, οι ενοχές, η εκδίκηση, τα καλά κρυμμένα μυστικά. Η Δώρα επισκέπτεται το σπίτι της θείας της μαζί με την Δέσποινα Σταματοπούλου, χωρίς να γνωρίζει ότι εκεί την περιμένει ένας θανάσιμος κίνδυνος…

Η συγκεκριμένη σκηνή είναι αποτέλεσμα εβδομάδων προετοιμασίας και συνεργασίας πολλών τμημάτων της παραγωγής. Ξεχωρίζει για την κινηματογραφική της αισθητική, τον ρεαλισμό των πλάνων και την υψηλού επιπέδου τεχνική εκτέλεση. Ο σκηνοθέτης και ο διευθυντής φωτογραφίας δούλεψαν με προσοχή την κάθε λεπτομέρεια, ώστε κάθε πλάνο να μεταφέρει την ρεαλιστική ένταση της στιγμής σε συνδυασμό με την ψυχολογική ένταση των ηρώων.

«Η σκηνή γυρίστηκε παρουσία πυροσβέστη, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε να μπει στο πλάνο και να σβήσει μια κουβέρτα που άρπαξε φωτιά» λέει χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης Πιέρρος Ανδρακάκος. «Κάναμε πρόβα τη σκηνή χωρίς τη φωτιά και μετά τη γυρίσαμε με αληθινή φωτιά. Κατόπιν προστέθηκαν και έξτρα vfx (visual effects) με καπνούς και φλόγες. Τα γυρίσματα αυτά απαιτούν απόλυτη ακρίβεια και ηρεμία και για το λόγο αυτό απευθυνόμαστε σε ειδικούς πυροτεχνουργούς, ώστε να σχεδιαστεί η σκηνή με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια».

Η στιγμή της πυρκαγιάς δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό τεχνικό επίτευγμα. Είναι κι ένα κομβικό σημείο για την εξέλιξη της ιστορίας, όπου οι σχέσεις δοκιμάζονται και τα συναισθήματα ξεπερνούν κάθε όριο. Με δυνατές ερμηνείες και ατμόσφαιρα που θυμίζει κινηματογραφικό θρίλερ, ο «Άγιος Έρωτας» υπόσχεται ένα επεισόδιο που θα μείνει αξέχαστο.

Ο «Άγιος Έρωτας» συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη της μυθοπλασίας στην ελληνική τηλεόραση, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία της σειράς οφείλεται στη συναρπαστική της πλοκή, στην τεχνογνωσία, στην εξαιρετική σκηνοθετική ματιά, στις εκπληκτικές ερμηνείες, την τόλμη και τη φροντίδα με την οποία δημιουργείται κάθε επεισόδιο.

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.