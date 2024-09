Οι δύο νέες συμφωνίες που φέρνουν τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα, ταινίες και σειρές σε μία συνδρομή

Sponsored content



Πώς θα σας φαινόταν να μπορείτε να απολαμβάνετε θέαμα από αγώνες UEFA Champions League, Premier League και Serie Α μέχρι και ματς της EuroLeague, αλλά και τις μεγαλύτερες διοργανώσεις από κάθε σπορ, σε μία streaming υπηρεσία, χωρίς να κάνετε περισσότερες από μία συνδρομές; Φανταστείτε, επίσης, με μία μόνο συνδρομή, να έχετε πρόσβαση στους πιο “hot” τίτλους ταινιών και σειρών που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Το σενάριο αυτό δεν είναι υποθετικό, καθώς δύο νέες συμφωνίες στον χώρο του streaming έχουν πλέον αλλάξει τα δεδομένα στο μοντέλο θέασης που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ο λόγος, για τις συμφωνίες της COSMOTE TV με το Netflix και τη Nova.





To πληρέστερο αθλητικό περιεχόμενο σε μία μόνο συνδρομή

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Nova, τα αθλητικά κανάλια Novasports έχουν προστεθεί στην πλατφόρμα της COSMOTE TV. Έτσι, οι συνδρομητές της COSMOTE TV μπορούν να απολαμβάνουν ακόμα πιο πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο σε μία μόνο συνδρομή!



Ειδικότερα, από τα κανάλια COSMOTE SPORT, οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA (UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Super Cup, UEFA Youth League), τους εντός έδρας αγώνες των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Βόλου, Λαμίας, Παναιτωλικού και Athens Kallithea FC για τη Stoiximan Super League, τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα Ιταλίας, Πορτογαλίας και Σκωτίας (Serie A, Liga Portugal Bwin, Scottish Premiership), το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, ΝΒΑ, μεγάλες διοργανώσεις τένις (Nitto ATP Finals, ATP 1000, ATP 500, ATP 250) και μηχανοκίνητη δράση (MotoGP, WRC).



Από τα κανάλια Novasports, θα απολαμβάνουν τους αγώνες των ΠΑΟΚ, Άρη, Αστέρα Τρίπολης, Ατρόμητου, Λεβαδειακού και Πανσερραϊκού για τη Stoiximan Super League, τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Αγγλίας, Ισπανίας και Γερμανίας (Premier League, LaLiga, Bundesliga), τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπάσκετ EuroLeague και EuroCup, τους αγώνες μπάσκετ της Εθνικής Ελλάδος (Παγκόσμιο Κύπελλο, προκριματικά Ευρωμπάσκετ 2025), τους αγώνες των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου της UEFA στο Nations League και στα προκριματικά του Euro 2028 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και τις διοργανώσεις τένις Wimbledon και WTA.



COSMOTE TV – Netflix: Δύο υπηρεσίες μαζί, σε μία συνδρομή

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Netflix, η COSMOTE TV λάνσαρε δύο νέα συνδυαστικά πακέτα, μέσα από τα οποία, οι συνδρομητές της μπορούν να απολαμβάνουν ακόμα πλουσιότερο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο, κερδίζοντας €2 έκπτωση, έχοντας τις δύο υπηρεσίες μαζί, σε μία συνδρομή.

Τι περιλαμβάνουν, όμως, τα δύο πακέτα;



COSMOTE TV Full & Netflix: Το πακέτο που τα έχει όλα

Το πακέτο COSMOTE TV Full & Netflix περιλαμβάνει το πλήρες περιεχόμενο της COSMOTE TV σε όλες τις κατηγορίες προγράμματος (αθλητικά, κινηματογραφικά, ντοκιμαντέρ, παιδικά, on demand βιβλιοθήκη) και την υπηρεσία Netflix. Το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι στο COSMOTE TV Full περιλαμβάνονται και τα κανάλια Novasports!





COSMOTE TV Cinema & Netflix για ατελείωτους τηλεοπτικούς μαραθωνίους

Το πακέτο COSMOTE TV Cinema & Netflix περιλαμβάνει τα αποκλειστικά κινηματογραφικά κανάλια COSMOTE CINEMA και COSMOTE SERIES, όλα τα κανάλια του Entry Pack και την υπηρεσία Netflix. Επιπλέον, το πακέτο περιλαμβάνει και το on demand περιεχόμενο της COSMOTE TV, που εμπλουτίζεται συνεχώς και διαθέτει πάνω από 10.700 ενεργούς τίτλους σειρών και ταινιών (6.850 επεισόδια σειρών, περισσότερες από 1.150 ταινίες όλων των ειδών και πάνω από 2.700 επεισόδια και αυτοτελή ντοκιμαντέρ) για θέαση οποιαδήποτε στιγμή, μέσα από αποκλειστικές συμφωνίες με μεγάλα studios και εταιρείες παραγωγής (Paramount Pictures, Paramount+, CBS, Showtime, BBC Studios, ITV, Fremantle, All3Media, RAI, Gaumont κ.α.), καθώς και με Έλληνες διανομείς (Tanweer, Feelgood, Rosebud, Weirdwave, The Film Group (πρώην Odeon), StraDa Films, Ama Films, Danaos Films, Neo Films, One From The Heart κ.ά).



Έτσι, οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν κορυφαίες επιλογές από τον on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV, όπως “The Mayor of Kingstown”, “A Gentleman in Moscow”, “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”, “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”, το “Yellowstone” και όλες οι spin-off σειρές του, τα 3 νέα spin-off του “The Walking Dead” και πολλά ακόμη. Επιπλέον, θα έχουν πρόσβαση και σε όλο το περιεχόμενο του Netflix με πρωτότυπες ταινίες και σειρές, όπως "Emily In Paris", "Stranger Things", "Bridgerton", "Wednesday", “The Witcher” και "Maestro".

Μέσα από τις δύο αυτές συμφωνίες, η COSMOTE TV προσφέρει τεράστια ποικιλία ποιοτικού περιεχομένου, αποτελώντας τον νούμερο ένα προορισμό τόσο για τους φανατικούς ταινιών και σειρών, όσο και για τους λάτρεις των σπορ.



Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.cosmote.gr/cosmotetv-netflix