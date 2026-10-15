Ο Μάθιου ΜακΚόναχι πέρασε δύο ημέρες στην έρημο διαβάζοντας αρνητικές κριτικές 20 ετών για τον ίδιο και τις ταινίες του
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι πέρασε δύο ημέρες στην έρημο διαβάζοντας αρνητικές κριτικές 20 ετών για τον ίδιο και τις ταινίες του
Aυτοί που έγραψαν τις καλές κριτικές ήταν οι έξυπνοι, σχολίασε ο ηθοποιός
Δύο ημέρες στην έρημο πέρασε ο Μάθιου ΜακΚόναχι διαβάζοντας αρνητικές κριτικές που είχαν γραφτεί για τον ίδιο και τις ταινίες του μέσα σε διάστημα 20 ετών.
Ο 56χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για τον ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κριτική, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast «Build or Break», που παρουσιάζει ο Ντάνιελ Λιούμπετσκι, στο επεισόδιο που κυκλοφόρησε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο Λιούμπετσκι τον ρώτησε πώς φροντίζει ώστε η κριτική για τις ερμηνείες του να μην επηρεάζει την αυτοεκτίμησή του.
Απαντώντας με χιούμορ, ο ΜακΚόναχι σχολίασε ότι θεωρεί πως «αυτοί που έγραψαν τις καλές κριτικές ήταν οι έξυπνοι» και αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή συγκέντρωσε 20 χρόνια αρνητικών κριτικών και πήγε στην έρημο, έχοντας μαζί του ένα ογκώδες βιβλίο με τα δημοσιεύματα.
«Τις διάβασα όλες. Όλες τις αρνητικές κριτικές, συγγνώμη, όχι όλες τις θετικές, τις αρνητικές», είπε και συμπλήρωσε: «Κάθισα μαζί τους και αυτό ήταν το μόνο που έκανα. Αφιέρωσα δύο ημέρες σε αυτές. Ήταν δύσκολο. Αυτό που κατάλαβα από ορισμένες κριτικές ήταν ότι, από την πρώτη κιόλας πρόταση, σκεφτόμουν: “Α, αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι προσωπικό μαζί μου”. Δεν είχε σημασία αν είχε δει την ταινία ή όχι. Απλώς δεν με συμπαθούσε και θα έγραφε αρνητική κριτική έτσι κι αλλιώς».
Ωστόσο, όπως εξήγησε, υπήρχαν και κριτικές που τον έκαναν να σκεφτεί διαφορετικά: «Σε άλλες έβλεπα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ένα δίκιο. Ήταν πραγματικά θαυμαστής μου, αλλά δεν πήρε από την ερμηνεία μου αυτό που ήλπιζα να του μεταδώσω. Σε ποια επιλογή μου απέτυχα; Γιατί αυτό είναι εποικοδομητική κριτική» και συνέχισε: «Αυτός ο άνθρωπος είναι καλός κριτικός. Εξέταζε τη δουλειά και την αξιολογούσε αντικειμενικά. Επαινούσε κάποια στοιχεία, αλλά ανέδειξε και όσα φώτιζαν τα σημεία στα οποία υστέρησα. Εντάξει. Τι μπορώ να μάθω από αυτό;».
Ο ΜακΚόναχι ασχολείται με τον κινηματογράφο από το 1993, όταν έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε μεγάλου μήκους ταινία με το «Dazed and Confused». Έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες επιτυχημένες παραγωγές, μεταξύ των οποίων τα «A Time to Kill», «Contact», «How to Lose a Guy in 10 Days», «The Lincoln Lawyer» και «Interstellar».
Όπως είπε, η ανάγνωση των αρνητικών κριτικών για όλες τις ταινίες του συγκεντρωμένες τον βοήθησε να διακρίνει «τη διαφορά ανάμεσα στους κριτικούς που μεταφέρουν κακά νέα» και σε εκείνους που ασκούν ουσιαστική κριτική.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Κάποιοι θα γράψουν άσχημα πράγματα για σένα και θα σου ευχηθούν τα χειρότερα, ό,τι κι αν κάνεις, επειδή απλώς δεν σε συμπαθούν από μακριά ή δεν τους αρέσει η επιτυχία σου. Άλλοι είναι πραγματικά καλοί κριτικοί, που θα γράψουν με εποικοδομητικό τρόπο για όσα έκανες λάθος και από τους οποίους μπορείς να μάθεις».
Στο παρελθόν, ο ηθοποιός έχει αποκαλύψει ότι στα τέλη της δεκαετίας του 2000 αποφάσισε να αλλάξει πορεία στην καριέρα του, αφήνοντας πίσω του τις ρομαντικές κωμωδίες και στρεφόμενος σε πιο δραματικούς ρόλους. Για να το πετύχει, έκανε ένα διάλειμμα 20 μηνών από την υποκριτική. Μετά την επιστροφή του, άρχισε να αναλαμβάνει ρόλους σε δραματικές ταινίες, όπως το «The Lincoln Lawyer».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 56χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για τον ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κριτική, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast «Build or Break», που παρουσιάζει ο Ντάνιελ Λιούμπετσκι, στο επεισόδιο που κυκλοφόρησε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο Λιούμπετσκι τον ρώτησε πώς φροντίζει ώστε η κριτική για τις ερμηνείες του να μην επηρεάζει την αυτοεκτίμησή του.
Απαντώντας με χιούμορ, ο ΜακΚόναχι σχολίασε ότι θεωρεί πως «αυτοί που έγραψαν τις καλές κριτικές ήταν οι έξυπνοι» και αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή συγκέντρωσε 20 χρόνια αρνητικών κριτικών και πήγε στην έρημο, έχοντας μαζί του ένα ογκώδες βιβλίο με τα δημοσιεύματα.
Matthew McConaughey Says He Spent 2 Days in the Desert Reading 20 Years of Negative Reviews About Himself https://t.co/VFckH1bvSZ— People (@people) October 14, 2026
Ωστόσο, όπως εξήγησε, υπήρχαν και κριτικές που τον έκαναν να σκεφτεί διαφορετικά: «Σε άλλες έβλεπα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ένα δίκιο. Ήταν πραγματικά θαυμαστής μου, αλλά δεν πήρε από την ερμηνεία μου αυτό που ήλπιζα να του μεταδώσω. Σε ποια επιλογή μου απέτυχα; Γιατί αυτό είναι εποικοδομητική κριτική» και συνέχισε: «Αυτός ο άνθρωπος είναι καλός κριτικός. Εξέταζε τη δουλειά και την αξιολογούσε αντικειμενικά. Επαινούσε κάποια στοιχεία, αλλά ανέδειξε και όσα φώτιζαν τα σημεία στα οποία υστέρησα. Εντάξει. Τι μπορώ να μάθω από αυτό;».
Ο ΜακΚόναχι ασχολείται με τον κινηματογράφο από το 1993, όταν έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε μεγάλου μήκους ταινία με το «Dazed and Confused». Έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες επιτυχημένες παραγωγές, μεταξύ των οποίων τα «A Time to Kill», «Contact», «How to Lose a Guy in 10 Days», «The Lincoln Lawyer» και «Interstellar».
Όπως είπε, η ανάγνωση των αρνητικών κριτικών για όλες τις ταινίες του συγκεντρωμένες τον βοήθησε να διακρίνει «τη διαφορά ανάμεσα στους κριτικούς που μεταφέρουν κακά νέα» και σε εκείνους που ασκούν ουσιαστική κριτική.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Κάποιοι θα γράψουν άσχημα πράγματα για σένα και θα σου ευχηθούν τα χειρότερα, ό,τι κι αν κάνεις, επειδή απλώς δεν σε συμπαθούν από μακριά ή δεν τους αρέσει η επιτυχία σου. Άλλοι είναι πραγματικά καλοί κριτικοί, που θα γράψουν με εποικοδομητικό τρόπο για όσα έκανες λάθος και από τους οποίους μπορείς να μάθεις».
Στο παρελθόν, ο ηθοποιός έχει αποκαλύψει ότι στα τέλη της δεκαετίας του 2000 αποφάσισε να αλλάξει πορεία στην καριέρα του, αφήνοντας πίσω του τις ρομαντικές κωμωδίες και στρεφόμενος σε πιο δραματικούς ρόλους. Για να το πετύχει, έκανε ένα διάλειμμα 20 μηνών από την υποκριτική. Μετά την επιστροφή του, άρχισε να αναλαμβάνει ρόλους σε δραματικές ταινίες, όπως το «The Lincoln Lawyer».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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