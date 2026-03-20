Έρικ Ντέιν: Η πρώην σύζυγός του χώρισε με τον σύντροφό της σχεδόν έναν χρόνο πριν πεθάνει ο ηθοποιός
Έρικ Ντέιν: Η πρώην σύζυγός του χώρισε με τον σύντροφό της σχεδόν έναν χρόνο πριν πεθάνει ο ηθοποιός
Η Ρέμπεκα Γκέιχαρτ ήταν σε σχέση με επιχειρηματία και ιδρυτή του Hard Rock Café
Μια δυσάρεστη εξέλιξη στην προσωπική της ζωή διαχειρίστηκε η πρώην σύζυγος του Έρικ Ντέιν, Ρέμπεκα Γκέιχαρτ καθώς χώρισε με τον σύντροφό της, σχεδόν έναν χρόνο πριν πεθάνει ο ηθοποιός.
Η Ρέμπεκα Γκέιχαρτ και ο επιχειρηματίας και ιδρυτής του Hard Rock Café, Πίτερ Μόρτον, χώρισαν πέρσι, σύμφωνα με πηγές του Page Six, προτού φύγει από τη ζωή ο Ντέιν. Η Γκέιχαρτ και ο Πίτερ Μόρτον ήρθαν πιο κοντά το 2023, όταν φωτογραφήθηκαν στο Λος Άντζελες σε ραντεβού με την Κλάουντια Σίφερ και τον σύζυγό της, Μάθιου Βαν.
Πρόσωπο από το περιβάλλον τους αναφέρει ότι το ζευγάρι χώρισε σχεδόν πριν από έναν χρόνο, τον Απρίλιο του 2025. Τελευταία φορά εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στην Καλιφόρνια, ωστόσο σύμφωνα με πηγές, η συνάντηση εκείνη δεν ήταν ραντεβού. Το ζευγάρι είχε απλώς συναντηθεί και πέρασε χρόνο συζητώντας. «Παραμένουν φιλικοί», αναφέρθηκε.
Η Γκέιχαρτ και ο Έρικ Ντέιν παντρεύτηκαν το 2004. Τον Φεβρουάριο, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών χάνοντας τη μάχη του με την ALS. Το ζευγάρι είχε χωρίσει και η Γκέιχαρτ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2018, την οποία απέσυρε τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους μετά τη διάγνωση του Ντέιν.
«Ο Έρικ ξέρει ότι πάντα θα θέλω το καλύτερο για εκείνον», έγραψε η Ρέμπεκα Γκέιχαρτ τον Δεκέμβριο και πρόσθεσε: «Θα κάνω το καλύτερο για να είμαι σωστή μαζί του. Και ξέρω ότι θα έκανε το ίδιο για μένα. Οπότε ό,τι μπορώ να κάνω ή όπως μπορώ να παρουσιαστώ για να κάνω αυτό το ταξίδι καλύτερο ή πιο εύκολο γι’ αυτόν, θέλω να το κάνω. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο που έχει τώρα. Έκανε πολύ σαφές ότι θέλει να περνάει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του, και εγώ είμαι αφοσιωμένη στο να το διευκολύνω».
Η Ρέμπεκα Γκέιχαρτ και ο επιχειρηματίας και ιδρυτής του Hard Rock Café, Πίτερ Μόρτον, χώρισαν πέρσι, σύμφωνα με πηγές του Page Six, προτού φύγει από τη ζωή ο Ντέιν. Η Γκέιχαρτ και ο Πίτερ Μόρτον ήρθαν πιο κοντά το 2023, όταν φωτογραφήθηκαν στο Λος Άντζελες σε ραντεβού με την Κλάουντια Σίφερ και τον σύζυγό της, Μάθιου Βαν.
Rebecca Gayheart has split from Hard Rock mogul Peter Morton https://t.co/LZyG3dFoTZ pic.twitter.com/5dIsttDB9n— Page Six (@PageSix) March 19, 2026
Η Γκέιχαρτ και ο Έρικ Ντέιν παντρεύτηκαν το 2004. Τον Φεβρουάριο, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών χάνοντας τη μάχη του με την ALS. Το ζευγάρι είχε χωρίσει και η Γκέιχαρτ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2018, την οποία απέσυρε τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους μετά τη διάγνωση του Ντέιν.
«Ο Έρικ ξέρει ότι πάντα θα θέλω το καλύτερο για εκείνον», έγραψε η Ρέμπεκα Γκέιχαρτ τον Δεκέμβριο και πρόσθεσε: «Θα κάνω το καλύτερο για να είμαι σωστή μαζί του. Και ξέρω ότι θα έκανε το ίδιο για μένα. Οπότε ό,τι μπορώ να κάνω ή όπως μπορώ να παρουσιαστώ για να κάνω αυτό το ταξίδι καλύτερο ή πιο εύκολο γι’ αυτόν, θέλω να το κάνω. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο που έχει τώρα. Έκανε πολύ σαφές ότι θέλει να περνάει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του, και εγώ είμαι αφοσιωμένη στο να το διευκολύνω».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
