Η Ούρσουλα Άντρες σε μία αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Αθήνα το 1971
Το Studio Κλεισθένης ανάρτησε το στιγμιότυπο με την ηθοποιό και πρώτο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, με αφορμή τα 90ά της γενέθλια
Προκειμένου να τιμήσει την Ούρσουλα Άντρες που γίνεται 90 ετών, το Studio Κλεισθένης έφερε στο φως μια αδημοσίευτη φωτογραφία της ηθοποιού από επίσκεψή της στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο που τραβήχτηκε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού το 1971 κατά την άφιξη του πρώτου κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ στην Αθήνα.
Η Ελβετίδα ηθοποιός είχε ταξιδέψει στη χώρα για να βρεθεί στο πλευρό του τότε συντρόφου της, Ζαν-Πολ Μπελμοντό, που πραγματοποιούσε γυρίσματα για την ταινία La Casse, με συμπρωταγωνιστή τον Ομάρ Σαρίφ.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση στον λογαριασμό του Studio Κλεισθένης αναφέρεται: «Χρόνια πολλά στην Ελβετίδα ηθοποιό και πρώτο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, Ούρσουλα Άντρες, η οποία υποδύθηκε τη Χάνι Ράιντερ δίπλα στον Σον Κόνερι στην πρώτη ταινία Τζέιμς Μποντ με τίτλο Dr. No το 1962. Γίνεται σήμερα 90 ετών. Η αδημοσίευτη φωτογραφία είναι από την άφιξή της στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, με τον φακό του Κλεισθένη, ο οποίος τη φωτογράφισε κατά τη διαμονή της στην Αθήνα το 1971, όταν επισκέφθηκε την πόλη. Είχε έρθει για να επισκεφθεί τον τότε σύντροφό της, τον γνωστό Γάλλο ηθοποιό Ζαν-Πολ Μπελμοντό, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα της ταινίας La Casse, με συμπρωταγωνιστή τον Ομάρ Σαρίφ, από τα οποία υπάρχουν πολλές φωτογραφίες στο αρχείο μας».
Δείτε τη φωτογραφία
