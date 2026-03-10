Ιωάννα Δεσύλλα κατά Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor: Είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης που έχω γνωρίσει, δεν θα του ξαναμιλήσω ποτέ
Ιωάννα Δεσύλλα κατά Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor: Είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης που έχω γνωρίσει, δεν θα του ξαναμιλήσω ποτέ
Είναι 42 χρονών και το μυαλό του 5, είπε για τον συμπαίκτη της
Μεγάλη ένταση επικράτησε στην καλύβα των «Επαρχιωτών» μετά από όσα εκτυλίχθηκαν στο συμβούλιο του νησιού στο Survivor και την ανάδειξη του Μιχάλη Σηφάκη σε τρίτο υποψήφιο για αποχώρηση. Η κίνηση του Μάνου να ακυρώσει την ατομική του ασυλία προκάλεσε την αντίδρασή του, με τους παίκτες να μπλέκουν σε μία έντονη αντιπαράθεση.
«Όταν σου ζητάνε να βγεις μπροστά και λες όχι διαφωνώ και στέλνεις τον κολλητό του να σε ενημερώσει, δεν βλέπω τον λόγο να πάω να τους πω να μη με ψηφίσουν. Αυτοί υποχρεούνται εφόσον βάζουν μπροστά για δεύτερη φορά το συμφέρον τους γιατί φοβούνται, να έρθουν να πάρουν την άδειά μου. Αυτή τη στιγμή με ψηφίζει ο κόσμος μου, το κοινό μου και οι άνθρωποι που ταυτίζονται με τον Μιχάλη», ανέφερε αρχικά στην κάμερα ο Μιχάλης Σηφάκης.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Εκτός από τα δύο κορίτσια, που δεν θα τα κατονομάσω, όλοι οι υπόλοιποι έχουν έρθει για να πετάνε ένα μπαλάκι. Αυτό παιδιά δεν είναι Survivor, είναι παιδότοπος».
Μετά τον καβγά, δηλώσεις στην κάμερα με τη σειρά της έκανε και η Ιωάννα Δεσύλλα, η οποία χαρακτήρισε τον Μιχάλη Σηφάκη ως τον μεγαλύτερο ψεύτη που έχει γνωρίσει και ξεκαθάρισε πως αρνείται να του ξαναμιλήσει. «Είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Μιλάμε είναι 42 χρονών και το μυαλό του 5. Δεν θα του ξαναμιλήσω ποτέ στη ζωή μου, δεν θα είμαι σε καμία περίπτωση μαζί του», σημείωσε.
«Όταν σου ζητάνε να βγεις μπροστά και λες όχι διαφωνώ και στέλνεις τον κολλητό του να σε ενημερώσει, δεν βλέπω τον λόγο να πάω να τους πω να μη με ψηφίσουν. Αυτοί υποχρεούνται εφόσον βάζουν μπροστά για δεύτερη φορά το συμφέρον τους γιατί φοβούνται, να έρθουν να πάρουν την άδειά μου. Αυτή τη στιγμή με ψηφίζει ο κόσμος μου, το κοινό μου και οι άνθρωποι που ταυτίζονται με τον Μιχάλη», ανέφερε αρχικά στην κάμερα ο Μιχάλης Σηφάκης.
Δείτε το βίντεο
Μετά τον καβγά, δηλώσεις στην κάμερα με τη σειρά της έκανε και η Ιωάννα Δεσύλλα, η οποία χαρακτήρισε τον Μιχάλη Σηφάκη ως τον μεγαλύτερο ψεύτη που έχει γνωρίσει και ξεκαθάρισε πως αρνείται να του ξαναμιλήσει. «Είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Μιλάμε είναι 42 χρονών και το μυαλό του 5. Δεν θα του ξαναμιλήσω ποτέ στη ζωή μου, δεν θα είμαι σε καμία περίπτωση μαζί του», σημείωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα