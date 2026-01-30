Μάρκος Σεφερλής: Δεν μου λείπει καθόλου το τηλεοπτικό κομμάτι, επιλογή μου είναι να απέχω
Μάρκος Σεφερλής Τηλεόραση

Μάρκος Σεφερλής: Δεν μου λείπει καθόλου το τηλεοπτικό κομμάτι, επιλογή μου είναι να απέχω

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε για τον λόγο που έχει μείνει εκτός τηλεόρασης αυτή τη σεζόν

Μάρκος Σεφερλής: Δεν μου λείπει καθόλου το τηλεοπτικό κομμάτι, επιλογή μου είναι να απέχω
Στέλλα Μούτσιου
Για την απουσία του από την τηλεόραση μίλησε ο Μάρκος Σεφερλής, τονίζοντας πως δεν του λείπει καθόλου και πως ήταν επιλογή του να απέχει.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής ανέφερε στην εκπομπή Buongiorno, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, πως θα επιστρέψει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή και πως γενικότερα ετοιμάζει πολλά πράγματα.

Ο Μάρκος Σεφερλής δήλωσε για τον λόγο που δεν βρίσκεται σε κάποια εκπομπή αυτή τη σεζόν: «Δεν μου λείπει καθόλου το τηλεοπτικό κομμάτι. Έχω κάνει πάρα πολλή τηλεόραση. Επιλογή μου είναι να απέχω. Όταν έρθει η στιγμή, θα κάνω και τηλεόραση. Ετοιμάζω πολλά πράγματα, πάρα πολλά».

Η τελευταία συνεργασία του Μάρκου Σεφερλή ήταν με το ΣΚΑΪ, από όπου αποφάσισε να αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2025, κάνοντας την ανακοίνωση στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τον περασμένο Αύγουστο.
Στέλλα Μούτσιου
