Μάρκος Σεφερλής: Δεν μου έχει βγει η ανάγκη να κάνω κάτι δραματικό μόνο και μόνο για να αποδείξω κάτι
Μάρκος Σεφερλής: Δεν μου έχει βγει η ανάγκη να κάνω κάτι δραματικό μόνο και μόνο για να αποδείξω κάτι
Αν δεν κάνω εγώ τον κόσμο να γελάσει, ποιος θα τον κάνει; τόνισε ο κωμικός
Καμία ανάγκη να μεταπηδήσει από την κωμωδία στο δράμα δεν έχει νιώσει ο Μάρκος Σεφερλής, όπως δήλωσε ο ίδιος. Ο κωμικός διευκρίνισε πως δεν θα στρεφόταν σε κάποιον δραματικό ρόλο, στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο στο να αποδείξει κάτι στον κόσμο και τους συναδέλφους του. Αντιθέτως, η ύπαρξη τόσων δραμάτων στην τηλεόραση, τον κάνει να θέλει να προσφέρει γέλιο.
Ο Μάρκος Σεφερλής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, και εξήγησε τον λόγο για τον οποίο δεν έχει ασχοληθεί ως ηθοποιός με το δράμα. Όπως είπε: «Δεν μου έχει βγει αυτή η ανάγκη, αλλά το κάνω έτσι κι αλλιώς. Δεν μου έχει βγει η ανάγκη να πω “ελάτε να με δείτε σε κάτι δραματικό στο θέατρο για να αποδείξω κάτι”. Το κάνω στις επιθεωρήσεις. Όταν έκανε τη Mrs. Doubtfire -έναν πατέρα που ντυνόταν γυναίκα για να πάει να δει τα παιδιά του- από κάτω έκλαιγαν στο δικαστήριο. Στο καμαρίνι μου έλεγαν ότι ερχόντουσαν να γελάσουν αλλά έκλαψαν».
Αν και αναγνωρίζει ότι για έναν ηθοποιό είναι ίντριγκα το να καταπιαστεί με ένα διαφορετικό είδος, δεν θέλει να υποδυθεί στην παρούσα φάση έναν δραματικό ρόλο. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Για έναν ηθοποιό είναι μια ίντριγκα, αλλά στη φάση που είμαι τώρα που περιμένει ο κόσμος να γελάσει δεν μπορώ να παρουσιάσω κάτι άλλο μόνο και μόνο για να αποδείξω κάτι. Αν δεν κάνω εγώ τον κόσμο να γελάσει, ποιος θα τον κάνει; Υπάρχουν τόσα δραματικά σίριαλ, που τα βλέπουν και κλαίνε».
Δείτε το βίντεο
Ο Μάρκος Σεφερλής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, και εξήγησε τον λόγο για τον οποίο δεν έχει ασχοληθεί ως ηθοποιός με το δράμα. Όπως είπε: «Δεν μου έχει βγει αυτή η ανάγκη, αλλά το κάνω έτσι κι αλλιώς. Δεν μου έχει βγει η ανάγκη να πω “ελάτε να με δείτε σε κάτι δραματικό στο θέατρο για να αποδείξω κάτι”. Το κάνω στις επιθεωρήσεις. Όταν έκανε τη Mrs. Doubtfire -έναν πατέρα που ντυνόταν γυναίκα για να πάει να δει τα παιδιά του- από κάτω έκλαιγαν στο δικαστήριο. Στο καμαρίνι μου έλεγαν ότι ερχόντουσαν να γελάσουν αλλά έκλαψαν».
Αν και αναγνωρίζει ότι για έναν ηθοποιό είναι ίντριγκα το να καταπιαστεί με ένα διαφορετικό είδος, δεν θέλει να υποδυθεί στην παρούσα φάση έναν δραματικό ρόλο. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Για έναν ηθοποιό είναι μια ίντριγκα, αλλά στη φάση που είμαι τώρα που περιμένει ο κόσμος να γελάσει δεν μπορώ να παρουσιάσω κάτι άλλο μόνο και μόνο για να αποδείξω κάτι. Αν δεν κάνω εγώ τον κόσμο να γελάσει, ποιος θα τον κάνει; Υπάρχουν τόσα δραματικά σίριαλ, που τα βλέπουν και κλαίνε».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα