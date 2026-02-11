Χάρης Ακριτίδης για το σοβαρό χειρουργείο του γιου του: Έπαθε από σταφυλόκοκκο μεγάλη ζημιά στην καρδιά
Χάρης Ακριτίδης για το σοβαρό χειρουργείο του γιου του: Έπαθε από σταφυλόκοκκο μεγάλη ζημιά στην καρδιά
Μιλάμε για πολύ κλάμα, δεν υπάρχουν λόγια για να το εκφράσω, όποιος είναι γονέας καταλαβαίνει, ανέφερε ο τραγουδιστής
Στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που ξεκίνησε από σταφυλόκοκκο και δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά του γιου του, αναφέρθηκε ο Χάρης Ακριτίδης, μιλώντας για το κρίσιμο χειρουργείο, στο οποίο υποβλήθηκε το παιδί του.
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στο «Happy Day», κάνοντας δηλώσεις για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του γιου του, αναφερόμενος τόσο στην αγωνία που έχει ζήσει η οικογένειά του τα τελευταία χρόνια, όσο και στη σημερινή κατάσταση του παιδιού του.
Για το αίτιο που οδήγησε στη σοβαρή επιβάρυνση της καρδιάς του γιου του, ο Χάρης Ακριτίδης είπε: «Ο γιος μου από σταφυλόκοκκο έπαθε μεγάλη ζημιά στην καρδιά, στη βαλβίδα και στην αορτή. Κάναμε τώρα το τρίτο χειρουργείο και ευχόμαστε να είναι το τελευταίο, αλλάχτηκε η βαλβίδα και η αορτή του. Το θέμα αυτό έχει τελειώσει τώρα, πάμε τόσο καλά, βγαίνει έξω, περπατάει, χορεύει, τα αφήνουμε όλα πίσω».
Στη συνέχεια, μίλησε για τη διάρκεια και τη δυσκολία της επέμβασης: «Περάσαμε ένα εφτάωρο χειρουργείο, μακάβριο θα έλεγα, αλλά ο Θεός μας τον χάρισε.Υπήρχαν δύο ενδεχόμενα, ή να σκάσει η αορτή και σε τρία λεπτά να πεθάνει ή να σκάσει η βαλβίδα, και θα πηγαίναμε σε μεταμόσχευση καρδιάς».
Σε άλλο σημείο, ο Χάρης Ακριτίδης περιγράφοντας τις κινήσεις που έκαναν οι γιατροί, αλλά και το προσωπικό βάρος που κουβαλά μέσα σε αυτή τη μακρά δοκιμασία, ανέφερε: «Άλλαξαν τη βαλβίδα και την αορτή του. Τα τελευταία 15 χρόνια έχω περάσει πάρα πολλά».
Όσο για τη στιγμή που ενημερώθηκε πως η προηγούμενη επέμβαση δεν είχε εξελιχθεί όπως θα ήθελαν, τόνισε: «Ήμουν στο Ισραήλ όταν με ενημέρωσαν πως το προηγούμενο χειρουργείο δεν πήγε πολύ καλά». Εξηγώντας στη συνέχεια τι διαπίστωσαν οι γιατροί και γιατί κρίθηκε αναγκαία νέα χειρουργική επέμβαση, πρόσθεσε: «Μάθαμε ότι η αορτή είχε μεγαλώσει και χρειαζόταν χειρουργείο».
Αναφερόμενος στη συναισθηματική φόρτιση που έζησε η οικογένεια και στο πώς βιώνει ένας γονιός μια τέτοια κατάσταση, ο τραγουδιστής είπε: «Μιλάμε για πολύ κλάμα, δεν υπάρχουν λόγια για να το εκφράσω.Όποιος είναι γονέας καταλαβαίνει». Κλείνοντας, εξήγησε πώς αυτή η αγωνία επηρέασε την καθημερινότητά του: «Αυτή η αγωνία μέχρι να τελειώσει αυτό το πράγμα είχε αποτέλεσμα να μην τρως και να μην κοιμάσαι».
Δείτε το βίντεο
