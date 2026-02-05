Ο Κρις Άπλετον μεταμόρφωσε την Ντρου Μπάριμορ και τη Βάλερι Μπερτινέλι, έβαψε τα μαλλιά τους γκρι

Βάλερι Μπερτινέλι προχώρησε ο κομμωτής,



Ντρου Μπάριμορ και τηςπροχώρησε ο κομμωτής, Κρις Άπλετον , βάφοντας τα μαλλιά τους γκρι.

Μπάριμορ και η Μπερτινέλι εμφανίζονται χαμογελαστές στο πλευρό του Άπλετον, παρουσιάζοντας το νέο χρώμα στα μαλλιά τους. Στο τέλος του βίντεο μάλιστα, ο κομμωτής πλησίασε την Ντρου Μπάριμορ φιλώντας τη στο στόμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chris Appleton (@chrisappleton1)

Σε μία αλλαγή στο look τηςΣε βίντεο που ανάρτησε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ο διάσημος κομμωτής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανέφερε αρχικά ότι «αποδέχτηκε την πρόκληση» και στη συνέχεια έδειξε το πριν και το μετά των μαλλιών τους. Και οι δύο ηθοποιοί είχαν αρχικά αντίστοιχο καστανό χρώμα, υιοθετώντας το ίδιο γκρι look.Στο βίντεο, η