Ο Κρις Άπλετον μεταμόρφωσε την Ντρου Μπάριμορ και τη Βάλερι Μπερτινέλι, έβαψε τα μαλλιά τους γκρι

Ο διάσημος κομμωτής επιμελήθηκε το νέο χρώμα στα μαλλιά των δύο ηθοποιών

Ιωάννα Μαρίνου
Σε μία αλλαγή στο look  της Ντρου Μπάριμορ και της Βάλερι Μπερτινέλι προχώρησε ο κομμωτής, Κρις Άπλετον, βάφοντας τα μαλλιά τους γκρι.

Σε βίντεο που ανάρτησε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, ο διάσημος κομμωτής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανέφερε αρχικά ότι «αποδέχτηκε την πρόκληση» και στη συνέχεια έδειξε το πριν και το μετά των μαλλιών τους. Και οι δύο ηθοποιοί είχαν αρχικά αντίστοιχο καστανό χρώμα, υιοθετώντας το ίδιο γκρι look. 

Στο βίντεο, η Μπάριμορ και η  Μπερτινέλι εμφανίζονται χαμογελαστές στο πλευρό του Άπλετον, παρουσιάζοντας το νέο χρώμα στα μαλλιά τους. Στο τέλος του βίντεο μάλιστα, ο κομμωτής πλησίασε την Ντρου Μπάριμορ φιλώντας τη στο στόμα.

Δείτε το βίντεο

