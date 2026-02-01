Δείτε βίντεο: Κόσμος σε πλατεία στην Πολωνία διασκεδάζει ακούγοντας Μαζωνάκη και το «Τι σου έχω κάνει»
GALA
Γιώργος Μαζωνάκης Πολωνία

Δείτε βίντεο: Κόσμος σε πλατεία στην Πολωνία διασκεδάζει ακούγοντας Μαζωνάκη και το «Τι σου έχω κάνει»

Το τραγούδι του καλλιτέχνη έπαιζε στη διαπασών

Δείτε βίντεο: Κόσμος σε πλατεία στην Πολωνία διασκεδάζει ακούγοντας Μαζωνάκη και το «Τι σου έχω κάνει»
Στέλλα Μούτσιου
24 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο από κεντρική πλατεία στην Πολωνία έχει γίνει viral στο TikTok, καθώς ακουγόταν στη διαπασών το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Τι σου έχω κάνει» και όλοι χόρευαν και τραγουδούσαν.

Άγνωστος παραμένει ο λόγος πίσω από αυτό το «πάρτι», με τα σενάρια να αναφέρουν πως είτε ένας γνωστός TikToker από την Πολωνία που βάζει μουσική από διάφορες χώρες στην πλατεία, αυτή τη φορά επέλεξε τον Έλληνα τραγουδιστή, είτε κάποια ομάδα Ελλήνων έβαλε στη διαπασών το συγκεκριμένο για να διασκεδάσει.

Δείτε το βίντεο


Ο Γιώργος Μαζωνάκης, γενικότερα, είναι πολύ αγαπητός όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και τα τραγούδια του όλα αυτά τα χρόνια έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
Στέλλα Μούτσιου
24 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης