Δείτε βίντεο: Κόσμος σε πλατεία στην Πολωνία διασκεδάζει ακούγοντας Μαζωνάκη και το «Τι σου έχω κάνει»
Δείτε βίντεο: Κόσμος σε πλατεία στην Πολωνία διασκεδάζει ακούγοντας Μαζωνάκη και το «Τι σου έχω κάνει»
Το τραγούδι του καλλιτέχνη έπαιζε στη διαπασών
Ένα βίντεο από κεντρική πλατεία στην Πολωνία έχει γίνει viral στο TikTok, καθώς ακουγόταν στη διαπασών το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Τι σου έχω κάνει» και όλοι χόρευαν και τραγουδούσαν.
Άγνωστος παραμένει ο λόγος πίσω από αυτό το «πάρτι», με τα σενάρια να αναφέρουν πως είτε ένας γνωστός TikToker από την Πολωνία που βάζει μουσική από διάφορες χώρες στην πλατεία, αυτή τη φορά επέλεξε τον Έλληνα τραγουδιστή, είτε κάποια ομάδα Ελλήνων έβαλε στη διαπασών το συγκεκριμένο για να διασκεδάσει.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, γενικότερα, είναι πολύ αγαπητός όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και τα τραγούδια του όλα αυτά τα χρόνια έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
Άγνωστος παραμένει ο λόγος πίσω από αυτό το «πάρτι», με τα σενάρια να αναφέρουν πως είτε ένας γνωστός TikToker από την Πολωνία που βάζει μουσική από διάφορες χώρες στην πλατεία, αυτή τη φορά επέλεξε τον Έλληνα τραγουδιστή, είτε κάποια ομάδα Ελλήνων έβαλε στη διαπασών το συγκεκριμένο για να διασκεδάσει.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, γενικότερα, είναι πολύ αγαπητός όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και τα τραγούδια του όλα αυτά τα χρόνια έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα