Αγοραστή Αρβανίτη για Θανάση Τσαλταμπάση: «Χάθηκα» στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα
Αγοραστή Αρβανίτη Θανάσης Τσαλταμπάσης

Αγοραστή Αρβανίτη για Θανάση Τσαλταμπάση: «Χάθηκα» στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα

Ήταν όμως για καλό μας όλο αυτό, υποστήριξε η ηθοποιός

Αγοραστή Αρβανίτη για Θανάση Τσαλταμπάση: «Χάθηκα» στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα
Στην κρίση της σχέσης της με τον Θανάση Τσαλταμπάση αναφέρθηκε η Αγοραστή Αρβανίτη σε κοινή τηλεοπτική τους συνέντευξη, δηλώνοντας πως τότε ένιωσε να χάνεται. Όπως εξήγησε όμως η ηθοποιός, η δύσκολη περίοδος που πέρασαν αποδείχτηκε ωφέλιμη για τον γάμο τους.

Η Αγοραστή Αρβανίτη που μαζί με τον Θανάση Τσαλταμπάση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, είπε χαρακτηριστικά: «Το χάσιμο ξεκίνησε από την κρίση, τη δική μας. Εκεί χάθηκα πολύ. Μπλόκαρα. Αυτό που λέω δηλαδή πως με οδήγησε να μπλοκάρω, η βασική αιτία ήταν η κρίση μας. Ήταν όμως για πολύ καλό μας όλο αυτό».

Δείτε το βίντεο με όσα είπε


Η ηθοποιός υποστήριξε ότι αυτή η κρίση ωφέλησε τόσο την ίδια όσο και τη σχέση τους. «Γιατί και το μεταξύ μας βοήθησε και τον εαυτό μου βοήθησε. Με πολλή δουλειά οι σχέσεις μένουν, απλώς λέω ότι ο Θανάσης, ενώ δεν είχε κάνει ψυχοθεραπεία, καταλαβαίνει πράγματα. Ο Θανάσης νομίζω πως ήταν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά, την οποία λατρεύει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραμελούσε εμένα ή τη σχέση μας. Όχι, δεν είχε αυτή τη διάθεση. Απλώς τον συνέπαιρναν όλες του οι σκέψεις, όλες του οι ιδέες, όλο αυτό», πρόσθεσε.

Ολοκληρώνοντας, η Αγοραστή Αρβανίτη μοιράστηκε τη σκέψη της σχετικά με την αιτία που προκλήθηκαν προβλήματα στον γάμο της με τον Θανάση Τσαλταμπάση. «Είναι πάρα πολύ έντονη η δουλειά μας, ειδικά για κάποιους ανθρώπους που δίνουν όλη την ψυχή τους. Νομίζω ότι κάτι εκεί συνέβη», κατέληξε. 

Φωτογραφία: NDPPHOTO

