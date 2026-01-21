Αγοραστή Αρβανίτη για Θανάση Τσαλταμπάση: «Χάθηκα» στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα
Αγοραστή Αρβανίτη για Θανάση Τσαλταμπάση: «Χάθηκα» στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα
Ήταν όμως για καλό μας όλο αυτό, υποστήριξε η ηθοποιός
Στην κρίση της σχέσης της με τον Θανάση Τσαλταμπάση αναφέρθηκε η Αγοραστή Αρβανίτη σε κοινή τηλεοπτική τους συνέντευξη, δηλώνοντας πως τότε ένιωσε να χάνεται. Όπως εξήγησε όμως η ηθοποιός, η δύσκολη περίοδος που πέρασαν αποδείχτηκε ωφέλιμη για τον γάμο τους.
Η Αγοραστή Αρβανίτη που μαζί με τον Θανάση Τσαλταμπάση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, είπε χαρακτηριστικά: «Το χάσιμο ξεκίνησε από την κρίση, τη δική μας. Εκεί χάθηκα πολύ. Μπλόκαρα. Αυτό που λέω δηλαδή πως με οδήγησε να μπλοκάρω, η βασική αιτία ήταν η κρίση μας. Ήταν όμως για πολύ καλό μας όλο αυτό».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Η ηθοποιός υποστήριξε ότι αυτή η κρίση ωφέλησε τόσο την ίδια όσο και τη σχέση τους. «Γιατί και το μεταξύ μας βοήθησε και τον εαυτό μου βοήθησε. Με πολλή δουλειά οι σχέσεις μένουν, απλώς λέω ότι ο Θανάσης, ενώ δεν είχε κάνει ψυχοθεραπεία, καταλαβαίνει πράγματα. Ο Θανάσης νομίζω πως ήταν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά, την οποία λατρεύει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραμελούσε εμένα ή τη σχέση μας. Όχι, δεν είχε αυτή τη διάθεση. Απλώς τον συνέπαιρναν όλες του οι σκέψεις, όλες του οι ιδέες, όλο αυτό», πρόσθεσε.
Ολοκληρώνοντας, η Αγοραστή Αρβανίτη μοιράστηκε τη σκέψη της σχετικά με την αιτία που προκλήθηκαν προβλήματα στον γάμο της με τον Θανάση Τσαλταμπάση. «Είναι πάρα πολύ έντονη η δουλειά μας, ειδικά για κάποιους ανθρώπους που δίνουν όλη την ψυχή τους. Νομίζω ότι κάτι εκεί συνέβη», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η Αγοραστή Αρβανίτη που μαζί με τον Θανάση Τσαλταμπάση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, είπε χαρακτηριστικά: «Το χάσιμο ξεκίνησε από την κρίση, τη δική μας. Εκεί χάθηκα πολύ. Μπλόκαρα. Αυτό που λέω δηλαδή πως με οδήγησε να μπλοκάρω, η βασική αιτία ήταν η κρίση μας. Ήταν όμως για πολύ καλό μας όλο αυτό».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Η ηθοποιός υποστήριξε ότι αυτή η κρίση ωφέλησε τόσο την ίδια όσο και τη σχέση τους. «Γιατί και το μεταξύ μας βοήθησε και τον εαυτό μου βοήθησε. Με πολλή δουλειά οι σχέσεις μένουν, απλώς λέω ότι ο Θανάσης, ενώ δεν είχε κάνει ψυχοθεραπεία, καταλαβαίνει πράγματα. Ο Θανάσης νομίζω πως ήταν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά, την οποία λατρεύει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραμελούσε εμένα ή τη σχέση μας. Όχι, δεν είχε αυτή τη διάθεση. Απλώς τον συνέπαιρναν όλες του οι σκέψεις, όλες του οι ιδέες, όλο αυτό», πρόσθεσε.
Ολοκληρώνοντας, η Αγοραστή Αρβανίτη μοιράστηκε τη σκέψη της σχετικά με την αιτία που προκλήθηκαν προβλήματα στον γάμο της με τον Θανάση Τσαλταμπάση. «Είναι πάρα πολύ έντονη η δουλειά μας, ειδικά για κάποιους ανθρώπους που δίνουν όλη την ψυχή τους. Νομίζω ότι κάτι εκεί συνέβη», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα