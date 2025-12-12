Euphoria: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες για τη νέα σεζόν
Euphoria: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες για τη νέα σεζόν
Ο τρίτος κύκλος με τους Σίντνεϊ Σουίνι, Τζέικομπ Ελόρντι και Ζεντάγια θα κάνει πρεμιέρα την άνοιξη του 2026
Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες εικόνες για τη νέα σεζόν της σειράς Euphoria.
Στον επίσημο λογαριασμό της HBO στο Instagram αναρτήθηκαν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στιγμιότυπα με τη Σίντνεϊ Σουίνι ως Κάσι με ένα παγωτό να λιώνει στο χέρι της, τον Τζέικομπ Ελόρντι ως Νέιτ πίσω από την πάγκο μιας κουζίνας και τη Ζεντάγια στον ρόλο της Ρου. Πέρα από τους βασικούς πρωταγωνιστές όμως κυκλοφόρησαν εικόνες και με άλλους συντελεστές.
Η πλοκή του τρίτου κύκλου διαδραματίζεται περίπου πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα των τελευταίων επεισοδίων. Οι χαρακτήρες δεν είναι πια έφηβοι. Αντιθέτως, βρίσκονται σε μια νέα φάση ζωής γεμάτη προκλήσεις και ευθύνες.
Η πρεμιέρα τη νέας σεζόν του Euphoria είναι προγραμματισμένη για την άνοιξη του 2026.
Δείτε τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα
Στον επίσημο λογαριασμό της HBO στο Instagram αναρτήθηκαν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στιγμιότυπα με τη Σίντνεϊ Σουίνι ως Κάσι με ένα παγωτό να λιώνει στο χέρι της, τον Τζέικομπ Ελόρντι ως Νέιτ πίσω από την πάγκο μιας κουζίνας και τη Ζεντάγια στον ρόλο της Ρου. Πέρα από τους βασικούς πρωταγωνιστές όμως κυκλοφόρησαν εικόνες και με άλλους συντελεστές.
Η πλοκή του τρίτου κύκλου διαδραματίζεται περίπου πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα των τελευταίων επεισοδίων. Οι χαρακτήρες δεν είναι πια έφηβοι. Αντιθέτως, βρίσκονται σε μια νέα φάση ζωής γεμάτη προκλήσεις και ευθύνες.
Η πρεμιέρα τη νέας σεζόν του Euphoria είναι προγραμματισμένη για την άνοιξη του 2026.
Δείτε τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα