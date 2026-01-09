Η Μελία Κράιλινγκ αποκάλυψε πώς προέκυψε η συμμετοχή της στο Emily in Paris
GALA
Μελία Κράιλινγκ Emily in Paris

Η Μελία Κράιλινγκ αποκάλυψε πώς προέκυψε η συμμετοχή της στο Emily in Paris

Δείτε το βίντεο με όσα είπε η ηθοποιός σε συνέντευξή της

Η Μελία Κράιλινγκ αποκάλυψε πώς προέκυψε η συμμετοχή της στο Emily in Paris
5 ΣΧΟΛΙΑ
Την ιστορία πίσω από τη συμμετοχή της στο Emily in Paris αποκάλυψε η Μελία Κράιλινγκ. Η ηθοποιός εμφανίζεται στην πέμπτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix, που πήρε το πράσινο φως για έναν ακόμα κύκλο. Όπως ανέφερε, αν δεν είχε βρεθεί για διακοπές στην Ελλάδα, δεν θα είχε προκύψει η συγκεκριμένη συνεργασία.

«Είχα έρθει στην Αθήνα έτοιμη να πάω διακοπές στα νησιά και με πήρε τηλέφωνο ο casting director και μου είπε ότι ψάχνουν μία Ελληνίδα που να είναι στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή για τα γυρίσματα. Αν δεν είχα έρθει τότε για διακοπές δεν θα είχε συμβεί αυτό. Θα ήμουν μια Ελληνίδα στην Αμερική», είπε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, την Παρασκευή  9 Ιανουαρίου.

Δείτε το βίντεο

Στην ίδια συνέντευξη, η Μελία Κράιλινγκ εξήγησε πώς μπήκε στη ζωή της η υποκριτική, παρότι αρχικά ασχολήθηκε με μια άλλη μορφή τέχνης, τον χορό. «Για την ενασχόλησή της με την υποκριτική, είπε: «Μου προέκυψε πιο μεγάλη, γύρω στα 20, που είχα την ωριμότητα να καταλάβω τι είναι αυτή η δουλειά. Πιο πριν σπούδαζα σύγχρονο χορό», μοιράστηκε.

Όσον αφορά στην επιστροφή της στο θέατρο μετά από δεκαπέντε χρόνια, η ηθοποιός σημείωσε: «Πρώτη μου φορά στο θέατρο μετά από 15 χρόνια όταν πρωτοξεκίνησα, οπότε είναι σαν ένα νέο κεφάλαιο για μένα και είναι πολύ ωραίο και έχω εθιστεί λίγο».

5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης