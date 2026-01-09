Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: Δεν είναι τεταμένες οι σχέσεις μας, δεν έχει μπει τίποτα ανάμεσά μας
Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: Δεν είναι τεταμένες οι σχέσεις μας, δεν έχει μπει τίποτα ανάμεσά μας

Σχετικά με τις φήμες που θέλουν να υπάρχει ρήξη στη σχέση του με την Ιωάννα Μαλέσκου τοποθετήθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, διευκρινίζοντας πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο δημοσιογράφος μετά από ερώτηση που δέχτηκε για τη συμπαρουσιάστριά του στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ξεκαθάρισε ότι οι σχέσεις τους είναι ομαλές και όχι τεταμένες.

«Δεν είναι τεταμένες οι σχέσεις μας με την Ιωάννα. Είμαστε τέσσερις μήνες στην εκπομπή, δεν θέλω να συζητάμε τι θα γίνει του χρόνου. Δεν θέλω να μπω καθόλου σε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, όταν ρωτήθηκε, αν η συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου αντιμετωπίζει προβλήματα.

Όσον αφορά στο ότι δεν έλαβε πρόσκληση για το πάρτι που οργάνωσε η Ιωάννα Μαλέσκου για την ονομαστική της εορτή, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής σχολίασε: «Είδα τα stories. Δεν ξέρω πόσο οργανωμένο ήταν ή όχι. Όχι, δεν καλέστηκα, αλλά δεν ξέρω και ποιοι καλέστηκαν και πόσοι. Εμένα δεν με πειράζει. Δεν έχει μπει τίποτα ανάμεσά μας. Ακόμα και να διαφωνείς με ανθρώπους στην εκπομπή είναι υγιές. Δεν γίνεται σε όλα να συμφωνείς», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

