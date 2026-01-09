Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Downton Abbey: Μητέρα για πρώτη φορά η πρωταγωνίστρια της σειράς
Η Μισέλ Ντόκερι και ο σύζυγός της απέκτησαν το πρώτο τους παιδί
Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Μισέλ Ντόκερι, καθώς η πρωταγωνίστρια του «Downton Abbey» και ο σύζυγός της, Τζάσπερ Γουόλερ-Μπριτζ, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.
Σύμφωνα με το HELLO!, η ηθοποιός εθεάθη κατά τη διάρκεια εξόδου μαζί με τον σύζυγό της και το νέο μέλος της οικογένειας. Οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα ευτυχισμένοι, με τον Τζάσπερ Γουόλερ-Μπριτζ να μεταφέρει την κόρη τους σε μάρσιπο, ενώ έκαναν τις πρώτες αγορές της χρονιάς.
Η Ντόκερι ήταν ντυμένη casual, φορώντας ένα μαύρο παλτό, γκρι σκούφο και μπορντό κασκόλ. Παρόλο που η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την είδηση, το αυτοκόλλητο «Baby Onboard» (Μωρό στο αυτοκίνητο) που ήταν τοποθετημένο σε εμφανές σημείο στο αυτοκίνητό τους, μαρτυρούσε τον ερχομό του μωρού.
Η ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην πρεμιέρα της ταινίας «Downton Abbey: The Grand Finale» στο Λονδίνο, φορώντας μία εντυπωσιακή γαλάζια δημιουργία.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων το 2019 και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2023. Στην τελετή έδωσαν το «παρών» πολλοί συμπρωταγωνιστές της από το «Downton Abbey», ανάμεσά τους οι Λίλι Τζέιμς, Χιου Μπόνεβιλ και Λόρα Καρμάικλ.
Michelle Dockery, 44, gives birth to first child with husband Jasper Waller-Bridge. https://t.co/3AqeQu2To1— HELLO! (@hellomag) January 8, 2026
