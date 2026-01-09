Μετάνιωσα που υπέγραψα να χρησιμοποιήσουν το όνομά μου στην παράσταση-αφιέρωμα στη ζωή του Στράτου Διονυσίου, λέει η Μαρίνα Βλαχάκη

που ήταν για χρόνια καλλιτεχνική παρτενέρ του αείμνηστου τραγουδιστή, ενώ είχε και προσωπική σχέση μαζί του, έδωσε

συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, μιλώντας τόσο για τον καθοριστικό ρόλο που είχε ο Στράτος Διονυσίου στη ζωή της όσο και για τη θεατρική παράσταση που βασίστηκε στη διαδρομή του.

Η Μαρίνα Βλαχάκη σχολίασε τη θεατρική παράσταση, που ανέβηκε πέρσι στο θέατρο Παλλάς και εξήγησε γιατί σήμερα θεωρεί λανθασμένη την απόφασή της να δώσει τη συγκατάθεσή της να αναφερθεί το όνομά της. Συγκεκριμένα ανέφερε:

Σε άλλο σημείο, η Μαρίνα Βλαχάκη περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του Στράτου Διονυσίου , αναφέροντας ότι ο σπουδαίος καλλιτέχνης, που πέθανε στις 11 Μαΐου του 1990 σε ηλικία 55 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στα χέρια της αμπιγιέζ του έξω από τη Βουλή. Πιο αναλυτικά είπε: « Ο Στράτος Διονυσίου ήταν μεγάλος σταθμός μου. Ξεψύχησε στα χέρια της αμπιγιέζ του. Αυτός από το προηγούμενο βράδυ είχε πόνους και πήρε την Ελένη, και της λέει "Ελένη, πονάω πάρα πολύ, σήκω κι έλα εδώ". Έφυγε η Ελένη, πήγε, αλλά αυτός ο πόνος ήταν τόσος, που είχανε ειδοποιήσει τον γιατρό. Το λάθος του γιατρού ήταν ότι του είπε πως είχε οσφυαλγία ή ισχιαλγία και του έβαλε παυσίπονα να κοιμηθεί. Κι όταν πήγε η Ελένη ήτανε ο μισός στη μοκέτα και ο μισός στο κρεβάτι απ' τους πόνους, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Παρόλα αυτά τον σηκώσανε, κατέβηκε, πήρανε ταξί για να τον πάνε στον Ευαγγελισμό, αλλά δεν πρόλαβαν και ξεψύχησε στα χέρια της έξω από τη Βουλή ».