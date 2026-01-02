Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: Ήταν για άλλα πράγματα, νιώθω ότι στην καριέρα του έχει αδικηθεί

πραγματικές του δυνατότητες

Είπε light πράγματα, ξεκίνησε αλλιώς και μπήκε σε μία άλλη πορεία γιατί έτσι τον οδήγησε η δισκογραφική του εταιρεία. Ήθελε να πει άλλα, ήθελε να τραγουδήσει μεγάλους συνθέτες, μεγάλους στιχουργούςΗ παιδεία του πάνω στη μουσική είναι ακριβώς αυτό. Ξέρει όλους τους κλασικούς μουσικούς, τους παγκοσμίως, παίζει αυτή τη μουσική, παίζει όλα τα τραγούδια και ξέρει όλα τα τραγούδια των σπουδαίων δημιουργών της ΕλλάδοςΤο όνειρο της ζωής του μου είχε πει κάποτε ότι είναι να ανέβει στην πίστα και να έχει μια ρεμπέτικη κομπανίαΔεν το φαντάζεσαι αυτό για τον Διονύση… Μιλάμε για τραγουδιστή, για έναν λαϊκό τραγουδιστή. Αυτό θα πω εγώ για τον Διονύση. Ότι τον θαυμάζω και τον καμαρώνω. Ό,τι, λοιπόν, νιώθει, νιώθω κι εγώΑπό τη μεριά του ο Διονύσης Σχοινάς σχολίασε για την πορεία του και όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα στη μουσική βιομηχανία: «Είμαι χαρούμενος με ό,τι μου έχει γίνει και ό,τι έχω κάνει. Σίγουρα δεν έκανα αυτό που ήθελα. Δηλαδή το λέω για πρώτη φορά. Δεν έκανα αυτό που ήθελα. Με πήγαν οι εταιρείες σε άλλο ρεπερτόριο. Αλλά δε με πειράζει καθόλου γιατί μέσα μου εγώ τα ξέρω αυτά τα κομμάτια. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι ξέρω αυτά τα κομμάτια. Δε με ενδιαφέρει να τα λέω, με ενδιαφέρει που τα ξέρω και ότι υπήρξαν μέσα στη ζωή μου».