Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: Ήταν για άλλα πράγματα, νιώθω ότι στην καριέρα του έχει αδικηθεί
Το λέω για πρώτη φορά, δεν έκανα αυτό που ήθελα, με πήγαν οι εταιρείες σε άλλο ρεπερτόριο, σχολίασε ο τραγουδιστής
Στη μουσική πορεία του Διονύση Σχοινά αναφέρθηκε η Καίτη Γαρμπή, τονίζοντας ότι κατά τη γνώμη της ο σύζυγός της έχει αδικηθεί και πως δεν αναδείχτηκαν οι πραγματικές του δυνατότητες.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «#Start» την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, όπου εμφανίστηκε μαζί με τον Διονύση Σχοινά, και μεταξύ άλλων εξήγησε ότι θεωρεί πως ο σύζυγός της οδηγήθηκε επαγγελματικά σε επιλογές, κυρίως λόγω των κατευθύνσεων που του έδωσαν οι δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες δεν του ταίριαζαν απόλυτα. Όπως ανέφερε, αυτή η πορεία στέρησε από το κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τη μουσική του παιδεία και τη δυνατότητά του να ερμηνεύσει έργα σημαντικών συνθετών.
Η Καίτη Γαρμπή στάθηκε αρχικά στη σημασία του θαυμασμού μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση, εξηγώντας πόσο καθοριστικός είναι για τη διατήρηση του σεβασμού ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είναι βασικό συστατικό με τον άνθρωπο που είσαι μαζί του χρόνια να σε θαυμάζει. Και όταν χάνεται ο θαυμασμός, χάνεται κι ο σεβασμός, γιατί πια δεν μετράει για σένα η αξία του συντρόφου σου και έτσι η σχέση παίρνει την κάτω βόλτα».
Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι όσα εκφράζει ο ίδιος ο Διονύσης Σχοινάς για την πορεία του, ταυτίζονται απόλυτα με τα δικά της συναισθήματα, θυμίζοντας τις εποχές που οι ζωντανές του εμφανίσεις αποτελούσαν γεγονός, όπως είπε: «Ό,τι λέει ο Διονύσης, ακριβώς τα ίδια νιώθω κι εγώ για κείνον. Μια εποχή τα live του Διονύση κουνούσαν την Ελλάδα. Ήταν γεγονός στην Αθήνα να πάνε να δουν τον Διονύση. Δηλαδή στην “Αυτοκίνηση”, έβαζε χίλια διακόσια άτομα μόνος του».
Η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι θεωρεί τον σύζυγό της σπουδαίο μουσικό και ερμηνευτή, εκφράζοντας τη λύπη της για το ότι, κατά τη γνώμη της, δεν αξιοποιήθηκε πλήρως καλλιτεχνικά. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Είναι ένας σπουδαίος μουσικός, ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Πολλές φορές με πιάνει μία στενοχώρια, θα το πω αυτό. Ήταν για άλλα πράγματα ο Διονύσης. Θεωρώ ότι στην καριέρα του έχει αδικηθεί».
Συνεχίζοντας, η Καίτη Γαρμπή εξήγησε ότι η στροφή σε πιο ελαφρύ ρεπερτόριο δεν ήταν αποτέλεσμα δικής του επιθυμίας, αλλά επιλογών που του επιβλήθηκαν, ενώ ο Διονύσης Σχοινάς θα ήθελε να τραγουδήσει έργα μεγάλων δημιουργών: «Είπε light πράγματα, ξεκίνησε αλλιώς και μπήκε σε μία άλλη πορεία γιατί έτσι τον οδήγησε η δισκογραφική του εταιρεία. Ήθελε να πει άλλα, ήθελε να τραγουδήσει μεγάλους συνθέτες, μεγάλους στιχουργούς».
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στη μουσική κατάρτιση του συζύγου της, σημειώνοντας ότι γνωρίζει σε βάθος τόσο την κλασική διεθνή μουσική όσο και το έργο κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών, κάτι που όπως είπε δεν αναδεικνύεται μέσα από τα τραγούδια και τους χώρους στους οποίους εμφανίζεται. Παράλληλα, επισήμανε την απουσία μεγάλων συνεργασιών από την καριέρα του, τις οποίες θεωρεί ότι άξιζε να έχει: «Η παιδεία του πάνω στη μουσική είναι ακριβώς αυτό. Ξέρει όλους τους κλασικούς μουσικούς, τους παγκοσμίως, παίζει αυτή τη μουσική, παίζει όλα τα τραγούδια και ξέρει όλα τα τραγούδια των σπουδαίων δημιουργών της Ελλάδος».
Έπειτα, η Καίτη Γαρμπή μίλησε για ένα προσωπικό όνειρο που είχε ο τραγουδιστής: «Το όνειρο της ζωής του μου είχε πει κάποτε ότι είναι να ανέβει στην πίστα και να έχει μια ρεμπέτικη κομπανία». Κλείνοντας, η τραγουδίστρια σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια ο Διονύσης Σχοινάς έχει δείξει μια διαφορετική πλευρά του, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να υποστηρίξει και άλλο ρεπερτόριο: «Δεν το φαντάζεσαι αυτό για τον Διονύση… Μιλάμε για τραγουδιστή, για έναν λαϊκό τραγουδιστή. Αυτό θα πω εγώ για τον Διονύση. Ότι τον θαυμάζω και τον καμαρώνω. Ό,τι, λοιπόν, νιώθει, νιώθω κι εγώ».
Από τη μεριά του ο Διονύσης Σχοινάς σχολίασε για την πορεία του και όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα στη μουσική βιομηχανία: «Είμαι χαρούμενος με ό,τι μου έχει γίνει και ό,τι έχω κάνει. Σίγουρα δεν έκανα αυτό που ήθελα. Δηλαδή το λέω για πρώτη φορά. Δεν έκανα αυτό που ήθελα. Με πήγαν οι εταιρείες σε άλλο ρεπερτόριο. Αλλά δε με πειράζει καθόλου γιατί μέσα μου εγώ τα ξέρω αυτά τα κομμάτια. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι ξέρω αυτά τα κομμάτια. Δε με ενδιαφέρει να τα λέω, με ενδιαφέρει που τα ξέρω και ότι υπήρξαν μέσα στη ζωή μου».
