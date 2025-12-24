Η αγάπη σου συνεχίζει να μου ανοίγει δρόμους, είπε η εγγονή της Ειρήνης Κουμαριανού με αφορμή το reunion του «Παρά Πέντε»
Η παρουσία της γιαγιάς μου βρίσκεται στις εικόνες αυτής της σειράς που τόσα χρόνια μας συντρόφευε, τόνισε η Ειρήνη Παπαγεωργίου
Εντονή ήταν η απουσία της Ειρήνης Κουμαριανού από το reunion του «Παρά Πέντε», αφού έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2013. Παρόλα αυτά, το «παρών» έδωσαν η κόρη της και η εγγονή της.
Η τελευταία μια μέρα λίγο πριν την προβολή του επετειακού επεισοδίου για τα είκοσι χρόνια της σειράς μοιράστηκε ένα backstage βίντεο στο TikTok και στάθηκε στο αποτύπωμα που άφησε στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη η γιαγιά της, αλλά και στη δύναμη που εξακολουθεί να της δίνει η αγάπη που δέχτηκε από εκείνη.
«Βρίσκομαι στα παρασκήνια ενός κόσμου που γνώρισα πρώτα μέσα από τη γιαγιά μου. Ενός κόσμου που τότε τη φιλοξένησε, της έδωσε χώρο να αγαπηθεί και άφησε μέσα της ένα φως που δεν έσβησε ποτέ. Η γιαγιά μου μπορεί να μην είναι πια εδώ, αλλά η παρουσία της βρίσκεται σε κάθε ιστορία που μου έχουν διηγηθεί, σε κάθε χαμόγελο όσων τη θυμούνται, στις εικόνες αυτές της σειράς που τόσα χρόνια μας συντρόφευε», ακούγεται να λέει στην αρχή του βίντεο η Ειρήνη Παπαγεωργίου, τονίζοντας πως παρότι η γιαγιά της έχει φύγει από τη ζωή εξακολουθεί με κάποιον τρόπο να είναι παρούσα.
Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον δημιουργό του «Παρά Πέντε» που της έδωσε την ευκαιρία να ζήσει μια τόσο ξεχωριστή εμπειρία, βρισκόμενη στο πλατό του reunion: «Πόση συγκίνηση για το ότι ο Γιώργος της, όπως τον αποκαλούσε, μας άνοιξε την πόρτα για να ζήσουμε ξανά κάτι τόσο ξεχωριστό. Μέσα σε αυτή τη μίξη αναμνήσεων και πραγματικότητας, υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω εύκολα. Μια αίσθηση πως κάπου εδώ, μέσα στις φωνές και στα γέλια, βρίσκεται και εκείνη. Ήρεμη, ζεστή και περήφανη».
«Σήμερα γιαγιά σε κουβαλάω μαζί μου, σε κάθε δωμάτιο που μπαίνω, σε κάθε βλέμμα που με κοιτάζει και σε θυμάται, σε κάθε σκηνή που ξαναζωντανεύει. Αν μπορούσα να σου μιλήσω θα σου έλεγα ένα πράγμα: Πως βρίσκομαι εδώ για σένα και πως η αγάπη σου συνεχίζει να μου ανοίγει δρόμους, ακόμη και τώρα», είπε κλείνοντας.
@eirini.papadg
#stoparapente #stoparapente20xroniameta #parapente
