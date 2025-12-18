Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός του 2025, πώς έφτασε στην κορυφή του box office
Oλοκληρώνει το 2025 ως ο πιο εμπορικός ηθοποιός της χρονιάς, με εισπράξεις άνω του 1,3 δισ. δολαρίων από δύο μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές
Στην κορυφή του παγκόσμιου box office για το 2025 βρέθηκε ο Τζόναθαν Μπέιλι, χάρη στη συμμετοχή του στις ταινίες «Jurassic World Rebirth» και «Wicked: For Good», οι οποίες συγκέντρωσαν συνολικά πάνω από 1,3 δισ. δολάρια.
Η νέα ταινία του franchise «Jurassic World Rebirth» σημείωσε εισπράξεις περίπου 869 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, ενώ το μιούζικαλ «Wicked: For Good» έχει φτάσει μέχρι στιγμής τα 468,3 εκατ. δολάρια. Παρότι καμία από τις δύο παραγωγές δεν βασίστηκε αποκλειστικά στο όνομα του Μπέιλι για την προώθησή της, η παρουσία του χαρακτηρίστηκε καθοριστική για την τελική εικόνα τους.
Η πρωτιά του στο box office σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο στη διαδρομή του από τη δημοφιλία του «Bridgerton» στη θέση του πρωταγωνιστή πρώτης γραμμής στο Χόλιγουντ. Την ίδια χρονιά, ο ηθοποιός επιλέχθηκε και ως «Sexiest Man Alive» από το περιοδικό People, επιβεβαιώνοντας τη διευρυμένη απήχησή του στο κοινό.
Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι ηθοποιός που κατακτά την κορυφή των ετήσιων εισπράξεων, με το γεγονός αυτό να αντιμετωπίζεται χωρίς ιδιαίτερη έμφαση από τη βιομηχανία και το κοινό. Η δημόσια εικόνα του, τόσο στις εμφανίσεις του όσο και στην προώθηση των ταινιών του, χαρακτηρίζεται από άνεση και θεατρικότητα, στοιχεία που έχουν συνδεθεί θετικά με την πορεία του.
Στο πλαίσιο της προώθησης του «Jurassic World Rebirth», οι κοινές εμφανίσεις του με τη Σκάρλετ Γιόχανσον τράβηξαν το ενδιαφέρον, ενώ στο «Wicked: For Good» η ερμηνεία του προσέδωσε θετική ενέργεια στη μουσική και δραματική αφήγηση της ταινίας.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
As 2025 draws to a close, Jonathan Bailey is the year’s highest-grossing actor, thanks to his roles in “Jurassic World Rebirth” ($869 million globally) and “Wicked: For Good” ($468.3 million to date).— Variety (@Variety) December 17, 2025
Movies are more fun with Bailey around. So, too, is the movie-promotion… pic.twitter.com/8Fz5Q6rpOv
