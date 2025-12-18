Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός του 2025, πώς έφτασε στην κορυφή του box office
GALA
Τζόναθαν Μπέιλι box office

Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός του 2025, πώς έφτασε στην κορυφή του box office

Oλοκληρώνει το 2025 ως ο πιο εμπορικός ηθοποιός της χρονιάς, με εισπράξεις άνω του 1,3 δισ. δολαρίων από δύο μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές

Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός του 2025, πώς έφτασε στην κορυφή του box office
Άννα Νταλλαρή
Στην κορυφή του παγκόσμιου box office για το 2025 βρέθηκε ο Τζόναθαν Μπέιλι, χάρη στη συμμετοχή του στις ταινίες «Jurassic World Rebirth» και «Wicked: For Good», οι οποίες συγκέντρωσαν συνολικά πάνω από 1,3 δισ. δολάρια.

Η νέα ταινία του franchise «Jurassic World Rebirth» σημείωσε εισπράξεις περίπου 869 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, ενώ το μιούζικαλ «Wicked: For Good» έχει φτάσει μέχρι στιγμής τα 468,3 εκατ. δολάρια. Παρότι καμία από τις δύο παραγωγές δεν βασίστηκε αποκλειστικά στο όνομα του Μπέιλι για την προώθησή της, η παρουσία του χαρακτηρίστηκε καθοριστική για την τελική εικόνα τους.
Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός του 2025, πώς έφτασε στην κορυφή του box office
O Mπέιλι στην ταινία Jurassic World Rebirth

Η πρωτιά του στο box office σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο στη διαδρομή του από τη δημοφιλία του «Bridgerton» στη θέση του πρωταγωνιστή πρώτης γραμμής στο Χόλιγουντ. Την ίδια χρονιά, ο ηθοποιός επιλέχθηκε και ως «Sexiest Man Alive» από το περιοδικό People, επιβεβαιώνοντας τη διευρυμένη απήχησή του στο κοινό.

Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι ηθοποιός που κατακτά την κορυφή των ετήσιων εισπράξεων, με το γεγονός αυτό να αντιμετωπίζεται χωρίς ιδιαίτερη έμφαση από τη βιομηχανία και το κοινό. Η δημόσια εικόνα του, τόσο στις εμφανίσεις του όσο και στην προώθηση των ταινιών του, χαρακτηρίζεται από άνεση και θεατρικότητα, στοιχεία που έχουν συνδεθεί θετικά με την πορεία του.
Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός του 2025, πώς έφτασε στην κορυφή του box office
Το «Wicked: For Good» έχει φτάσει μέχρι στιγμής τα 468,3 εκατ. δολάρια
Κλείσιμο

Στο πλαίσιο της προώθησης του «Jurassic World Rebirth», οι κοινές εμφανίσεις του με τη Σκάρλετ Γιόχανσον τράβηξαν το ενδιαφέρον, ενώ στο «Wicked: For Good» η ερμηνεία του προσέδωσε θετική ενέργεια στη μουσική και δραματική αφήγηση της ταινίας.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Άννα Νταλλαρή

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης