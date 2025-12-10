Το μήνυμα της Άννας Κανδαράκη μετά την αποκάλυψη για τον καρκίνο: Να αξίζω άραγε τόση αγάπη;
Υπόσχομαι σε σας, μα και σε μένα αυτή τη φορά, ότι το αύριο θα είναι καλύτερο, έγραψε σε ανάρτησή της η ψυχολόγος
Ένα μήνυμα μέσα από τα social media έστειλε η Άννα Κανδαράκη μετά την αποκάλυψη ότι έδωσε για δεύτερη φορά μάχη με τον καρκίνο στο αίμα. Η ψυχολόγος μοιράστηκε πριν από μερικές μέρες με ένα βίντεο στο Instagram ότι η νόσος εμφανίστηκε εννιά χρόνια μετά την πρώτη διάγνωση.
Προχωρώντας σε μια νέα δημοσίευση, με αφορμή την ονομαστική της γιορτή, η Άννα Κανδαράκη ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές που της έστειλε και αναρωτήθηκε αν αξίζει την αγάπη που δέχεται. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια διαφορετική γιορτή και τόνισε ότι παρά τις δυσκολίες κάθε άνθρωπος πρέπει να στρέφει το βλέμμα του στο μέλλον.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Μια διαφορετική γιορτή. Πλημμυρισμένη με αγάπη και αγκαλιές, αλλιώτικες αυτή τη φορά.Μητρικές. Με κουβέντες καρδιάς: ''Τόσα χρόνια μας φροντίζετε εσείς τώρα είναι η σειρά μας''… Με προσευχές και συγκίνηση. Σα να μαζεύεστε όλοι μια αγκαλιά μόνο για μένα. Ξέρω σα να ζηλεύετε λίγο… ποιος άλλωστε είχε τόση αγάπη μαζεμένη μόνο για κεινον; Και γω μια κοιτώ ψηλά με ευγνωμοσύνη και μια χαμηλά.. Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;».
Στη συνέχεια, του κειμένου της ανέφερε: «Πάντα όμως με το βλέμμα μπροστά. Για το σήμερα και το αύριο που υπόσχομαι σε σας, μα και σε μένα αυτή τη φορά, ότι θα ναι καλύτερο. Με την αγάπη μου όλη, για την καθεμία και τον καθένα, ξεχωριστά. Προχωράμε».
Η Άννα Κανδαράκη αποκάλυψε πρόσφατα την περιπέτεια της υγείας της μέσα από ένα βίντεο στο Instagram. Η ψυχολόγος εξήγησε ότι για δεύτερη φορά μέσα σε εννιά χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με τον καρκίνο στο αίμα.
«Σήμερα θέλω να μιλήσω σε σας, ίσως πρώτη φορά, για μένα. Ένα βίντεο που έχει πένθος αλλά και απελευθέρωση. Κλείνει ένας δύσκολος κύκλος για μένα, μετά από ένα χρόνο μάχης, για δεύτερη φορά, με τον καρκίνο στο αίμα», εξομολογήθηκε η Άννα Κανδαράκη.
«Αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, ήθελα να βγάλω την περούκα από το κεφάλι μου», ανέφερε στη συνέχεια, τονίζοντας ότι «θέλω να δώσω και δύναμη σε όσους το περνούν τώρα, να καθησυχάσω για τον φόβο που έχετε όσοι τρέμετε μια τέτοια διάγνωση».
