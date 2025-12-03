Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Λίντα Χάμιλτον: Δεν αναζητώ ούτε την ομορφιά ούτε τη μακροζωία, αυτό είναι το πρόσωπο που έχω κερδίσει
Λίντα Χάμιλτον: Δεν αναζητώ ούτε την ομορφιά ούτε τη μακροζωία, αυτό είναι το πρόσωπο που έχω κερδίσει
Η 69χρονη ηθοποιός εξήγησε γιατί δεν προσπαθεί να δείχνει νεότερη
Η Λίντα Χάμιλτον, που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Σάρα Κόνορ στο Terminator, μίλησε στο περιοδικό AARP για τη σχέση της με τη γήρανση και την εικόνα της. Στα 69 της, όπως λέει, έχει αποδεχτεί πλήρως τη φυσική πορεία του χρόνου και δεν προσπαθεί να δείχνει νεότερη.
«Δεν περνάω ούτε μια στιγμή προσπαθώντας να φαίνομαι μικρότερη», είπε. «Έχω παραδοθεί στο ότι αυτό είναι το πρόσωπο που έχω κερδίσει. Μου λέει πολλά, κάποιες φορές ακόμα και πράγματα που δεν θέλω να ακούσω». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι δεν αναζητά «ούτε την ομορφιά ούτε τη μακροζωία», αλλά ενδιαφέρεται να είναι υγιής χωρίς υπερβολές. «Είμαι άνθρωπος που δεν κολλάει, κι αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος να μεγαλώνεις», ανέφερε.
Η Χάμιλτον πρωταγωνίστησε στο πρώτο Terminator το 1984 και επέστρεψε στο sequel του 1991. Στα 62 της υποδύθηκε εκ νέου τον διάσημο ρόλο της με το Terminator: Dark Fate, μετά από έναν χρόνο εξαντλητικής εκπαίδευσης.
Στην πέμπτη σεζόν του Stranger Things, υποδύεται τη Δρ Κέι, μια επιστήμονα με στρατιωτικό υπόβαθρο. Όπως αποκάλυψε, οι δεκαετίες ακροβατικών και επικίνδυνων σκηνών έχουν αφήσει το στίγμα τους. «Για να κρατηθώ σε καλή κατάσταση στα γυρίσματα, έκανα φυσικοθεραπεία τρεις φορές την εβδομάδα», είπε. «Ήταν ένας χώρος που προσαρμοζόταν σε ό,τι χρειαζόμουν κάθε μέρα: πιλάτες, γιόγκα, βάρη, μηχανήματα. Το λάτρευα».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
«Δεν περνάω ούτε μια στιγμή προσπαθώντας να φαίνομαι μικρότερη», είπε. «Έχω παραδοθεί στο ότι αυτό είναι το πρόσωπο που έχω κερδίσει. Μου λέει πολλά, κάποιες φορές ακόμα και πράγματα που δεν θέλω να ακούσω». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι δεν αναζητά «ούτε την ομορφιά ούτε τη μακροζωία», αλλά ενδιαφέρεται να είναι υγιής χωρίς υπερβολές. «Είμαι άνθρωπος που δεν κολλάει, κι αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος να μεγαλώνεις», ανέφερε.
Η Χάμιλτον πρωταγωνίστησε στο πρώτο Terminator το 1984 και επέστρεψε στο sequel του 1991. Στα 62 της υποδύθηκε εκ νέου τον διάσημο ρόλο της με το Terminator: Dark Fate, μετά από έναν χρόνο εξαντλητικής εκπαίδευσης.
Στην πέμπτη σεζόν του Stranger Things, υποδύεται τη Δρ Κέι, μια επιστήμονα με στρατιωτικό υπόβαθρο. Όπως αποκάλυψε, οι δεκαετίες ακροβατικών και επικίνδυνων σκηνών έχουν αφήσει το στίγμα τους. «Για να κρατηθώ σε καλή κατάσταση στα γυρίσματα, έκανα φυσικοθεραπεία τρεις φορές την εβδομάδα», είπε. «Ήταν ένας χώρος που προσαρμοζόταν σε ό,τι χρειαζόμουν κάθε μέρα: πιλάτες, γιόγκα, βάρη, μηχανήματα. Το λάτρευα».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ειδήσεις σήμερα
Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα