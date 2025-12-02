Ιωάννης Παπαζήσης για Βανέσα Αδαμοπούλου: Έχουμε πολύ καλή σχέση με την πρώην σύζυγό μου και αυτό οφείλεται σε εκείνη

Βανέσα Αδαμοπούλου περιέγραψε ο Ιωάννης Παπαζήσης , εξηγώντας πως διατηρούν πολύ καλές επαφές, με την τραγουδίστρια να είναι εκείνη που κρατάει τις ισορροπίες.

Βανέσα Αδαμοπούλου και τον γιο που απέκτησαν μαζί, εξήγησε ότι μένουν σε πολύ κοντινή απόσταση για να έχουν και οι δύο χρόνο με το παιδί τους.



Όσο για τη σχέση του με την τραγουδίστρια, δήλωσε: «

».

Η Βανέσα Αδαμοπούλου και ο Ιωάννης Παπαζήσης

Κλείσιμο

Τη σχέση με την πρώην σύζυγό του,Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show». Μιλώντας για τον χωρισμό του από τηΗ Βανέσα ομορφαίνει μέρα με τη μέρα. Είμαι χωρισμένος, ευτυχισμένος χωρισμένος. Και εγώ και η Βανέσα. Μένω σε απόσταση δυο λεπτών από το σπίτι του γιου μου. Επιδίωξα τελευταία να είμαι απέναντι ακριβώς, αλλά έχασα το σπίτι, για να καταλάβεις για τι καλή σχέση μιλάμε. Έχουμε πολύ καλή σχέση με την πρώην σύζυγό μου. Αυτό οφείλεται σε εκείνη. Πάντα πιστεύαμε στο ταξίδι της ζωής. Πιστεύαμε ότι οι μικρότητες δεν αξίζουν μέσα στη ζωή. Δηλαδή ακόμα και στις προσωπικές φασαρίες, στην καθημερινότητα δεν πήγαινε πουθενά. Είμαστε καλά. Είμαστε εδώ, ζούμε. Δεν έχει τίποτα άλλο αξία. Και έτσι εξελίχθηκε και αυτό το πράγμα, ότι η σχέση μας ήταν από εδώ μέχρι εδώ. Ακόμα και αν όλες οι σχέσεις, ακόμα και αν είναι ο θάνατος αυτός που θα χωρίσει μία σχέση, όλες οι σχέσεις σε αυτή τη ζωή έχουν ημερομηνία λήξης. Όλες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος δηλαδή για οποιαδήποτε πικρίαΣτη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον γιο του, ο οποίος είναι 12 ετών, έχει μπει στην προεφηβεία, με τον Ιωάννη Παπαζήση να τον αποκαλεί ως τον καλύτερό του φίλο: «Ο γιος μου μεγάλωσε, πήγε στα 12, είναι στην προεφηβεία. Ο Ιάσονας περνάει πολύ χρόνο στα παρασκήνια. Είναι η εποχή που περισσότερο γεύομαι εγώ αυτόν, παρά εκείνος εμένα. Πάντα πίστευα, το εννοώ όμως και έλεγα ότι ο καλύτερος φίλος του εαυτού μας, είμαστε εμείς. Ο πιο μεγάλος άνθρωπος που συναντάμε στη ζωή μας είναι ο εαυτός μας. Πλέον πιστεύω ότι είναι το παιδί μου είναι ο καλύτερος μου φίλος που υπάρχει».