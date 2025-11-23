Άντα Λιβιτσάνου: Η εξωσωματική για μένα είναι σαν να πιέζω το σώμα μου να κάνει κάτι που δεν κάνει μόνο του
Άντα Λιβιτσάνου: Η εξωσωματική για μένα είναι σαν να πιέζω το σώμα μου να κάνει κάτι που δεν κάνει μόνο του
Εγώ αισθάνομαι φόβο και δεν θέλω να το κάνω, εξήγησε η ηθοποιός
Τον λόγο που δεν θέλει να προχωρήσει σε εξωσωματική εξήγησε η Άντα Λιβιτσάνου. Η ηθοποιός ανέφερε ότι δεν θέλει να υποβάλλει το σώμα της σε αυτή τη διαδικασία, αφού κάτι τέτοιο θα την έκανε να νιώθει ότι το πιέζει να κάνει κάτι που δεν μπορεί. Ο φόβος της, επισήμανε, λειτουργεί αποτρεπτικά.
«Η εξωσωματική για μένα είναι σαν να πιέσω το σώμα μου να κάνει κάτι που δεν κάνει μόνο του. Εγώ αισθάνομαι φόβο και δεν θέλω να το κάνω», διευκρίνισε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.
Μιλώντας για τον σύζυγό της, εξομολογήθηκε ότι της έχει δείξει πολύ έντονα την αγάπη του. «Ήμασταν πολύ ερωτευμένοι με τον άντρα μου και θέλαμε να περνάμε όλο το χρόνο μαζί. Ο γάμος είναι απόφαση! Εγώ δεν είμαι πολύ ζηλιάρα, άμα ζηλέψω θα υπάρχει πρόβλημα, μάλλον θα σταματήσω τη σχέση. Έχω πάρει πολλή αγάπη από τον άντρα μου», μοιράστηκε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά δε στην απομάκρυνσή της από τον χώρο της υποκριτικής, είπε: «Άμα με δεις να κάνω κάτι στο χώρο της υποκριτικής, να ξέρεις σημαίνει ότι το έχω κάνει με τρομακτικά συνειδητή επιλογή. Με την οικονομική κρίση άλλαξε το τοπίο στη δουλειά μας. Έχω υπάρξει σε δουλειά που ήταν κακό το κλίμα μεταξύ των συναδέλφων».
Αναφερόμενη στον Θανάση Ευθυμιάδη, με τον οποίο συνεργάστηκε στη σειρά «Λόλα», τον χαρακτήρισε «επιτομή του επαγγελματία». «Έχω περάσει υπέροχα με τον Θανάση Ευθυμιάδη, είναι η επιτομή του επαγγελματία. Μου λείπει, θέλω να έχω πιο πολύ σχέσεις με τον ίδιο και την οικογένειά του», σημείωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
«Η εξωσωματική για μένα είναι σαν να πιέσω το σώμα μου να κάνει κάτι που δεν κάνει μόνο του. Εγώ αισθάνομαι φόβο και δεν θέλω να το κάνω», διευκρίνισε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.
Μιλώντας για τον σύζυγό της, εξομολογήθηκε ότι της έχει δείξει πολύ έντονα την αγάπη του. «Ήμασταν πολύ ερωτευμένοι με τον άντρα μου και θέλαμε να περνάμε όλο το χρόνο μαζί. Ο γάμος είναι απόφαση! Εγώ δεν είμαι πολύ ζηλιάρα, άμα ζηλέψω θα υπάρχει πρόβλημα, μάλλον θα σταματήσω τη σχέση. Έχω πάρει πολλή αγάπη από τον άντρα μου», μοιράστηκε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά δε στην απομάκρυνσή της από τον χώρο της υποκριτικής, είπε: «Άμα με δεις να κάνω κάτι στο χώρο της υποκριτικής, να ξέρεις σημαίνει ότι το έχω κάνει με τρομακτικά συνειδητή επιλογή. Με την οικονομική κρίση άλλαξε το τοπίο στη δουλειά μας. Έχω υπάρξει σε δουλειά που ήταν κακό το κλίμα μεταξύ των συναδέλφων».
Αναφερόμενη στον Θανάση Ευθυμιάδη, με τον οποίο συνεργάστηκε στη σειρά «Λόλα», τον χαρακτήρισε «επιτομή του επαγγελματία». «Έχω περάσει υπέροχα με τον Θανάση Ευθυμιάδη, είναι η επιτομή του επαγγελματία. Μου λείπει, θέλω να έχω πιο πολύ σχέσεις με τον ίδιο και την οικογένειά του», σημείωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα