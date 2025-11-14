Δημήτρης Πιατάς για Μάρκο Σεφερλή: Είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, δεν είναι τυχαία η επιτυχία του
Νομίζω ότι τον περιμένει καρέκλα για την Επίδαυρο κάποια στιγμή, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Τη γνώμη του για τον Μάρκο Σεφερλή κλήθηκε να διατυπώσει ο Δημήτρης Πιατάς. Ο ηθοποιός έκανε λόγο για έναν «τεράστιο κωμικό» και υπογράμμισε την αθωότητα, το υποκριτικό του ταλέντο και τον επαγγελματισμό του. Υποστήριξε επίσης ότι ο Μάρκος Σεφερλής κάποια στιγμή θα μπορούσε να παίξει στην Επίδαυρο, εφόσον επιλέξει να συνεργαστεί με τους κατάλληλους ανθρώπους.
Ο Δημήτρης Πιατάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, και αναφερόμενος στον Μάρκο Σεφερλή τόνισε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σημειώνει μεγάλη επιτυχία, αφού πρόκειται για έναν σπουδαίο κωμικό. «Ο Μάρκος Σεφερλής είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γουστάρω την αθωότητα του την παικτική και τον επαγγελματισμό του τον μοναδικό. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία του, καθόλου. Νομίζω ότι τον περιμένει καρέκλα για την Επίδαυρο κάποια στιγμή, απλώς πρέπει να ντυθεί με σωστούς συντελεστές», δήλωσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στη σύζυγό του, εξηγώντας γιατί είχε αποφασίσει να παντρευτεί μαζί της με πολιτικό γάμο, ενώ μίλησε και για τις δύο κόρες του. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Πιστεύω απόλυτα στον Θεό και είμαι ένας ευσεβής άνθρωπος. Είμαι όμως από τους πρώτους που παντρεύτηκαν σε δημαρχείο για να στηρίξω τον πολιτικό γάμο. Έχω δυο κόρες, η Άννα μου είναι αυτή τη στιγμή επίκουρος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Ιωάννα μου είναι ηθοποιός και το κυριότερο είναι πως έχει πετύχει στο καλύτερο επίτευγμα. στο ότι είναι μαμά».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στη σύζυγό του, εξηγώντας γιατί είχε αποφασίσει να παντρευτεί μαζί της με πολιτικό γάμο, ενώ μίλησε και για τις δύο κόρες του. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Πιστεύω απόλυτα στον Θεό και είμαι ένας ευσεβής άνθρωπος. Είμαι όμως από τους πρώτους που παντρεύτηκαν σε δημαρχείο για να στηρίξω τον πολιτικό γάμο. Έχω δυο κόρες, η Άννα μου είναι αυτή τη στιγμή επίκουρος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Ιωάννα μου είναι ηθοποιός και το κυριότερο είναι πως έχει πετύχει στο καλύτερο επίτευγμα. στο ότι είναι μαμά».
