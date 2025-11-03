Η Λότι Μος ντύθηκε... Πάμελα Άντερσον για το Χάλογουιν - Δείτε φωτογραφίες
GALA
Λότι Μος Πάμελα Άντερσον Χάλογουιν

Η μικρότερη αδερφή της Κέιτ Μος εμπνεύστηκε για τη φετινή της μεταμφίεση από την ταινία «Barb Wire»

Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με αφορμή το Χάλογουιν, η Λότι Μος βρήκε την ευκαιρία να «μεταμορφωθεί» στο είδωλό της, που δεν είναι άλλο από την Πάμελα Άντερσον. Η μικρότερη αδερφή της Κέιτ Μος δημοσίευσε φωτογραφίες από το φετινό της «κοστούμι» στα social media και εντυπωσίασε τους θαυμαστές της.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Λότι Μος εμφανίζεται να φορά έναν μαύρο κορσέ, δερμάτινο μαύρο κολάν και ψηλές μπότες, ενώ στα χέρια της κρατάει ένα όπλο. Το κόνσεπτ φαίνεται να παραπέμπει στη δημοφιλή ταινία «Barb Wire», όπου και πρωταγωνίστησε η ηθοποιός το 1996.

Η Πάμελα Άντερσον στην ταινία «Βarb Wire»

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, το μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans έγραψε: «Ήρθα ως το είδωλό μου φέτος, η βασίλισσα η ίδια».

Δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

