Η Λότι Μος ντύθηκε... Πάμελα Άντερσον για το Χάλογουιν - Δείτε φωτογραφίες
Η Λότι Μος ντύθηκε... Πάμελα Άντερσον για το Χάλογουιν - Δείτε φωτογραφίες
Η μικρότερη αδερφή της Κέιτ Μος εμπνεύστηκε για τη φετινή της μεταμφίεση από την ταινία «Barb Wire»
Με αφορμή το Χάλογουιν, η Λότι Μος βρήκε την ευκαιρία να «μεταμορφωθεί» στο είδωλό της, που δεν είναι άλλο από την Πάμελα Άντερσον. Η μικρότερη αδερφή της Κέιτ Μος δημοσίευσε φωτογραφίες από το φετινό της «κοστούμι» στα social media και εντυπωσίασε τους θαυμαστές της.
Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Λότι Μος εμφανίζεται να φορά έναν μαύρο κορσέ, δερμάτινο μαύρο κολάν και ψηλές μπότες, ενώ στα χέρια της κρατάει ένα όπλο. Το κόνσεπτ φαίνεται να παραπέμπει στη δημοφιλή ταινία «Barb Wire», όπου και πρωταγωνίστησε η ηθοποιός το 1996.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, το μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans έγραψε: «Ήρθα ως το είδωλό μου φέτος, η βασίλισσα η ίδια».
Δείτε φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος, σπάραξε η χήρα του - Αστυνομία παντού στο χωριό, άφαντα τα τρία αδέλφια, φόβοι για αντίποινα
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα του Πύργου των Κόμηδων κοντά στο Κολοσσαίο, στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Λότι Μος εμφανίζεται να φορά έναν μαύρο κορσέ, δερμάτινο μαύρο κολάν και ψηλές μπότες, ενώ στα χέρια της κρατάει ένα όπλο. Το κόνσεπτ φαίνεται να παραπέμπει στη δημοφιλή ταινία «Barb Wire», όπου και πρωταγωνίστησε η ηθοποιός το 1996.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, το μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans έγραψε: «Ήρθα ως το είδωλό μου φέτος, η βασίλισσα η ίδια».
Δείτε φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος, σπάραξε η χήρα του - Αστυνομία παντού στο χωριό, άφαντα τα τρία αδέλφια, φόβοι για αντίποινα
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα του Πύργου των Κόμηδων κοντά στο Κολοσσαίο, στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα