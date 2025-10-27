Η Ρίτα Γουίλσον έγινε 69 ετών - «Τη λατρεύω», έγραψε ο Τομ Χανκς
Η Ρίτα Γουίλσον έγινε 69 ετών - «Τη λατρεύω», έγραψε ο Τομ Χανκς
Ο σταρ του Χόλιγουντ έστειλε και δημόσια τις ευχές του στη σύζυγό του για τα γενέθλιά της
Τα 69α γενέθλιά της γιόρτασε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, η Ρίτα Γουίλσον και ο Τομ Χανκς της έστειλε και δημόσια τις ευχές του μέσα από τα social media.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο της συζύγου της, στο οποίο εκείνη ποζάρει χαμογελαστή στη θάλασσα. Ο σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε τα συναισθήματά του, δηλώνοντας ότι τη λατρεύει και την αποκάλεσε «υπέροχη γυναίκα».
«Αυτή η όμορφη γυναίκα γιορτάζει τα γενέθλιά της σήμερα. Την λατρεύει ο σύζυγός της. Χρόνια πολλά!», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Δείτε την ανάρτησή του
