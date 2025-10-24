Αλεξία Μουστάκα: Ο πατέρας μου δεν μου είχε πει για την κατάσταση της υγείας του για να με προστατέψει, λάθος μεγάλο
Αλεξία Μουστάκα: Ο πατέρας μου δεν μου είχε πει για την κατάσταση της υγείας του για να με προστατέψει, λάθος μεγάλο
Θα ήθελα να το ξέρω για να προετοιμαστώ, εξήγησε η ηθοποιός και κόρη του Σωτήρη Μουστάκα
Την απόφαση του Σωτήρη Μουστάκα να αποκρύψει από εκείνη την κατάσταση της υγείας του σχολίασε η κόρη του. Ο αείμνηστος ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια της ζωής του έδινε μάχη με τον καρκίνο πέθανε στα 66 του χρόνια το 2007. Η Αλεξία Μουστάκα επισήμανε ότι πρόθεση του πατέρα της ήταν να την προστατέψει. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν ήταν ενήμερη κάθε άλλο παρά τη βοήθησε.
Η Αλεξία Μουστάκα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, και περιέγραψε το συναισθηματικό βάρος της απώλειας των γονιών της. «Ο θάνατος των γονιών μου ήταν ότι πιο δύσκολο πέρασα ποτέ στη ζωή μου. Ήταν πολύ κοντινό και ήταν πολύ γρήγορο και απότομο αυτό του πατέρα μου. Που εγώ δεν γνώριζα την κατάσταση του. Ήταν άρρωστος αλλά δεν μου είχε πει, τότε πρέπει να ήμουν 33 χρονών», μοιράστηκε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:40
Η Αλεξία Μουστάκα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, και περιέγραψε το συναισθηματικό βάρος της απώλειας των γονιών της. «Ο θάνατος των γονιών μου ήταν ότι πιο δύσκολο πέρασα ποτέ στη ζωή μου. Ήταν πολύ κοντινό και ήταν πολύ γρήγορο και απότομο αυτό του πατέρα μου. Που εγώ δεν γνώριζα την κατάσταση του. Ήταν άρρωστος αλλά δεν μου είχε πει, τότε πρέπει να ήμουν 33 χρονών», μοιράστηκε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:40
Η ηθοποιός εξήγησε ότι η άγνοια γύρω από το πρόβλημα υγείας του πατέρα της δεν την ωφέλησε. Όπως είπε, είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. «Δεν μου το είχε πει για να με προστατέψει, που εν των μεταξύ έκανε τελείως το αντίθετο. Γιατί μετά μου ήρθε κατραπακιά. Το έμαθα στο νοσοκομείο μόλις μπήκε. Ήξερα ότι ήταν άρρωστος αλλά το πόσο σοβαρά ήταν δεν το ήξερα, δεν μου το είχε πει. Φυσικά θα ήθελα να το ξέρω για να προετοιμαστώ. Πλέον κατανοώ την δικαιολογία περί προστασίας αλλά είναι λάθος, μεγάλο», συμπλήρωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
«Γύρισα γιατί είχα δώσει υπόσχεση στην κόρη μου» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Έλληνα φρουρού που επιβίωσε 48 ώρες στη θάλασσα μετά από επίθεση των Χούθι
Ακτίνες Χ, πειραγμένες μηχανές και απώλειες εκατομμυρίων - Χολιγουντιανό κύκλωμα πόκερ από τη μαφία παράλληλα με τους στημένους αγώνες του ΝΒΑ
«Φαινόταν σαν να ήθελε κάτι να πει, το παιδί ήταν τρομαγμένο» λένε γείτονες της 40χρονης που ξυλοκόπησε άγρια ο σύντροφός της στο Κορωπί
«Γύρισα γιατί είχα δώσει υπόσχεση στην κόρη μου» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Έλληνα φρουρού που επιβίωσε 48 ώρες στη θάλασσα μετά από επίθεση των Χούθι
Ακτίνες Χ, πειραγμένες μηχανές και απώλειες εκατομμυρίων - Χολιγουντιανό κύκλωμα πόκερ από τη μαφία παράλληλα με τους στημένους αγώνες του ΝΒΑ
«Φαινόταν σαν να ήθελε κάτι να πει, το παιδί ήταν τρομαγμένο» λένε γείτονες της 40χρονης που ξυλοκόπησε άγρια ο σύντροφός της στο Κορωπί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα