Ένα νέο φεστιβάλ γεννιέται στον Πειραιά

Μια αστική παρέμβαση που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης, για να χαρίσει φωνή σε εκείνα που συχνά έμειναν στη σιωπή, είναι «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά». Eπτά τοπόσημα - Επτά δράσεις – Επτά ιστορικές διαδρομές. Επτά μικρές παραβολές, σαν ανθρώπινες χειρονομίες. ΠΥΛΕΣ ΜΝΗΜΗΣ - Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, PORTO LEONE - ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΡΟΥΜΠΑ, GOODBYE, ΑΛΑΝΕΣ, ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι μικρές και μεγάλες γειτονιές, ο αρχαίος Πειραιάς, ο βιομηχανικός Πειραιάς, ο Πειραιάς του έρωτα και της προσφυγιάς, των ψαράδων και των ναυτικών, της θάλασσας, της μπάλας και του ρεμπέτικου, μετατρέπεται από τον Οκτώβριο και για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε ένα σκηνικό τοπίο δράσεων, όπου η τέχνη συνομιλεί πραγματικά, ελεύθερα και ζωντανά, καθημερινά με την κοινωνία.Site-specific παραστάσεις, αφηγήσεις, μουσικές δράσεις κα performances συνθέτουν ένα μωσαϊκό καλλιτεχνικών ενεργειών που αναδεικνύουν την ιστορική πόλη του Πειραιά ως συλλογικό τόπο μνήμης, αγώνων και δημιουργίας.Από τις 24 Οκτωβρίου μέχρι και τις 28 Νοεμβρίου, μέσα από παραστάσεις, μουσικές δράσεις, αφηγήσεις και performances με ελεύθερη είσοδο για όλους, παρουσιάζεται η ιστορική και κοινωνική διαδρομή του Πειραιά, αναδεικνύοντας την πόλη ως ζωντανό χώρο μνήμης, δημιουργίας και δημόσιας συμμετοχής.