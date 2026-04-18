Οι ευχές της Κρις Τζένερ στην Κόρτνεϊ Καρντάσιαν για τα γενέθλιά της: Έδωσες στη ζωή μου τον πιο μεγάλο σκοπό
Από τη στιγμή που με έκανες μαμά, άλλαξες τον κόσμο μου με τον πιο μαγικό τρόπο, τόνισε

Σαράντα επτά ετών έγινε η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα. Η μητέρα της τηλεπερσόνας δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες της τελευταίας από διάφορες φάσεις της ζωής της και εξέφρασε την αγάπη της για εκείνη. Κάνοντάς τη μητέρα, δήλωσε, της έδωσε τον πιο σπουδαίο σκοπό της ζωής της.

Όπως έγραψε στην ανάρτηση που έκανε: «Χρόνια πολλά στην όμορφη Κόρτνεϊ μου. Από τη στιγμή που με έκανες μαμά, άλλαξες τον κόσμο μου με τον πιο μαγικό τρόπο. Έδωσες στη ζωή μου τον πιο μεγάλο της σκοπό και τη γέμισες με περισσότερη αγάπη, χαρά και νόημα απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ».

Αποθεώνοντας την κόρη της για την προσωπικότητα που έχει διαμορφώσει, η Κρις Τζένερ πρόσθεσε: «Το να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να γίνεσαι η γυναίκα που είσαι σήμερα υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου. Είσαι μια τόσο αφοσιωμένη και καταπληκτική μαμά και βάζεις πάντα την οικογένειά σου πάνω απ’ όλα. Είσαι μια υπέροχη κόρη, αδελφή, θεία, φίλη και ένα τόσο φωτεινό πρόσωπο στις ζωές όλων μας. Είσαι μια καταπληκτική επιχειρηματίας και είμαι τόσο, τόσο περήφανη για σένα, πέρα από κάθε λέξη. Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο θα μάθεις ποτέ, γλυκό μου κορίτσι».

Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

