Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για μια δεκαετία δεν μιλούσε με τη μητέρα του γιατί διέρρεε πληροφορίες για εκείνον στον Τύπο
Μάθιου ΜακΚόναχι μητέρα

Της έλεγα κάτι την Κυριακή και την Τρίτη το διάβαζα στις εφημερίδες, δήλωσε ο ηθοποιός

Πέννυ Λουπάκη
Για οκτώ χρόνια, ο Μάθιου ΜακΚόναχι είχε απομακρυνθεί εντελώς από τη μητέρα του, Μέρι Κάθλιν Κέι ΜακΚόναχι, εξαιτίας της συνήθειάς της να διαρρέει προσωπικές του πληροφορίες στον Τύπο. Ο ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό People για την περίοδο που οι σχέσεις τους πέρασαν κρίση, ενώ σήμερα οι δυο τους είναι ξανά πολύ κοντά και μάλιστα συμπρωταγωνιστούν στη νέα σειρά του Apple TV+ «The Lost Bus» μαζί με τον 17χρονο γιο του, Λέβι.

«Είχαμε μια περίοδο οκτώ χρόνων όπου έπρεπε να κάνουμε πολύ σύντομες συνομιλίες στις κυριακάτικες τηλεφωνικές μας επαφές, γιατί μοιραζόταν πολλά από αυτά που της έλεγα», εξήγησε ο 55χρονος σταρ. «Της έλεγα κάτι την Κυριακή και την Τρίτη το διάβαζα στις εφημερίδες. Δεν μπορούσε να κρατηθεί». Η 93χρονη σχολίασε απλώς: «Ήμασταν σε ένα διάλειμμα».

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι διευκρίνισε πως όταν πλέον αισθάνθηκε πιο σταθερός με τη φήμη και την καριέρα του, κατάφερε να ξαναπλησιάσει τη μητέρα του: «Έλεγα, ξέρεις τι; Η μητέρα μου μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό τώρα».

Η σχέση τους ήρθε ξανά στο προσκήνιο με αφορμή την πρεμιέρα του «The Lost Bus» στις 3 Οκτωβρίου. Στη σειρά, ο Μάθιου ΜακΚόναχι υποδύεται έναν οδηγό σχολικού λεωφορείου που μαζί με μια δασκάλα προσπαθεί να σώσει 22 παιδιά από την πυρκαγιά. Για την Κέι, πρόκειται για την επιστροφή της στην υποκριτική μετά το 2011 και την κωμωδία Bernie.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Πέννυ Λουπάκη
