Λίγο πριν φύγει ο Αύγουστος, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράζεται μερικές όμορφες στιγμές του
Λίγο πριν φύγει ο Αύγουστος, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράζεται μερικές όμορφες στιγμές του
Δείτε τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η παρουσιάστρια στο Instagram
Δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τις οικογενειακές της διακοπές αποχαιρέτησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή τον Αύγουστο και το καλοκαίρι.
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram στιγμιότυπα της ίδιας, αλλά και μια σειρά ακόμα από εικόνες με έντονη καλοκαιρινή διάθεση. «Λίγο πριν φύγει ο Αύγουστος μοιράζομαι μαζί σας μερικές όμορφες στιγμές του», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε το φωτογραφικά άλμπουμ του φετινού της καλοκαιριού.
Δείτε τη δημοσίευσή της
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram στιγμιότυπα της ίδιας, αλλά και μια σειρά ακόμα από εικόνες με έντονη καλοκαιρινή διάθεση. «Λίγο πριν φύγει ο Αύγουστος μοιράζομαι μαζί σας μερικές όμορφες στιγμές του», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε το φωτογραφικά άλμπουμ του φετινού της καλοκαιριού.
Δείτε τη δημοσίευσή της
Ειδήσεις σήμερα:
Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς - Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ
Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ
Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια -
Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο
Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς - Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ
Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ
Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια -
Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα