Ο Κέβιν Κόστνερ βγαίνει και πάλι ραντεβού μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ
Ο Κέβιν Κόστνερ βγαίνει και πάλι ραντεβού μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 70χρονος σταρ του Χόλιγουντ έχει αναπτύξει ερωτική έλξη με τη 46χρονη σκηνοθέτιδα Κέλι Νούναν Γκορς
Ο Κέβιν Κόστνερ φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ, καθώς, σύμφωνα με πηγές του People, βγαίνει ραντεβού με τη σκηνοθέτιδα Κέλι Νούναν Γκορς. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων και εθεάθησαν πρόσφατα μαζί. «Η Κέλι βγαίνει τον Κέβιν, αλλά είναι πολύ χαλαρό», ανέφερε μια πηγή στο περιοδικό. «Τον θεωρεί υπέροχο και ενδιαφέροντα», πρόσθεσε.
Η 46χρονη Γκορς χώρισε από τον δισεκατομμυριούχο Άλεκ Γκορς το 2024, έπειτα από οκτώ χρόνια γάμου. Μιλώντας τον περασμένο Ιανουάριο στο podcast της «Heal with Kelly», περιέγραψε το διαζύγιό της ως «εξοντωτικό». «Αν και εγώ ξεκίνησα τη συζήτηση, κανείς μας δεν το ήθελε πραγματικά και ήταν τρομερά επώδυνο». Η Γκορς έχει μια κόρη, τη 6χρονη Ράιλι, με τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος είναι σήμερα 72 ετών.
Από την πλευρά του, ο 70χρονος σταρ του Χόλιγουντ οριστικοποίησε το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ τον Φεβρουάριο του 2024, έπειτα από μια πολύκροτη δικαστική διαμάχη. Η πρώην σύζυγος του διάσημου ηθοποιού είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου την 1η Μαΐου 2023, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές», έπειτα από 19 χρόνια γάμου και την απόκτηση τριών παιδιών.
Σήμερα, η Μπαουμγκάρτνερ είναι αρραβωνιασμένη με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο Τζος Κόνορ, στενό φίλο και πρώην γείτονα του ζευγαριού. «Είναι μαζί από τότε που εκείνη χώρισε με τον Κέβιν», είχε δηλώσει φίλος της στο People τον Ιανουάριο του 2024.
Πηγή κοντά στον ηθοποιό είχε επίσης αναφέρει στις αρχές του έτους ότι ο Κόστνερ, βρισκοταν σε καλή φάση, διασκεδάζοντας με την οικογένεια και τους φίλους του. «Δεν έχει σοβαρή σχέση με κάποια και δεν αναζητά απαραίτητα κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή», είχε διευκρινίσει
Φωτογραφία: Shutterstock
Η 46χρονη Γκορς χώρισε από τον δισεκατομμυριούχο Άλεκ Γκορς το 2024, έπειτα από οκτώ χρόνια γάμου. Μιλώντας τον περασμένο Ιανουάριο στο podcast της «Heal with Kelly», περιέγραψε το διαζύγιό της ως «εξοντωτικό». «Αν και εγώ ξεκίνησα τη συζήτηση, κανείς μας δεν το ήθελε πραγματικά και ήταν τρομερά επώδυνο». Η Γκορς έχει μια κόρη, τη 6χρονη Ράιλι, με τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος είναι σήμερα 72 ετών.
Kevin Costner Is ‘Casually’ Dating Director Kelly Noonan: ‘She Thinks He’s Wonderful’ https://t.co/GzFOPQ6kvb— People (@people) August 30, 2025
Σήμερα, η Μπαουμγκάρτνερ είναι αρραβωνιασμένη με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο Τζος Κόνορ, στενό φίλο και πρώην γείτονα του ζευγαριού. «Είναι μαζί από τότε που εκείνη χώρισε με τον Κέβιν», είχε δηλώσει φίλος της στο People τον Ιανουάριο του 2024.
Πηγή κοντά στον ηθοποιό είχε επίσης αναφέρει στις αρχές του έτους ότι ο Κόστνερ, βρισκοταν σε καλή φάση, διασκεδάζοντας με την οικογένεια και τους φίλους του. «Δεν έχει σοβαρή σχέση με κάποια και δεν αναζητά απαραίτητα κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή», είχε διευκρινίσει
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημόσιους υπαλλήλους: Θα απολύονται όσοι αρνούνται για δύο χρονιές την αξιολόγηση
Βασιλίσσης Όλγας, μία ιστορία δύο δεκαετιών: «Πόλεμος» για την κυκλοφορία των ΙΧ - Η ανακοίνωση τριών υπουργείων και η απάντηση Δούκα
Πώς οι Ουκρανοί ανατίναξαν ρωσικές γέφυρες με drone των 600 ευρώ και χρησιμοποιώντας τις νάρκες που είχαν βάλει οι Ρώσοι - Δείτε βίντεο
Οι αλλαγές στο νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημόσιους υπαλλήλους: Θα απολύονται όσοι αρνούνται για δύο χρονιές την αξιολόγηση
Βασιλίσσης Όλγας, μία ιστορία δύο δεκαετιών: «Πόλεμος» για την κυκλοφορία των ΙΧ - Η ανακοίνωση τριών υπουργείων και η απάντηση Δούκα
Πώς οι Ουκρανοί ανατίναξαν ρωσικές γέφυρες με drone των 600 ευρώ και χρησιμοποιώντας τις νάρκες που είχαν βάλει οι Ρώσοι - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα