House of Guinness: Η νέα σειρά του Στίβεν Nάιτ κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 25 Σεπτεμβρίου

Η πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες και την αφίσα της παραγωγής

Τον επόμενο μήνα θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix η νέα δραματική σειρά «House of Guinness» του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού του επιτυχημένου «Peaky Blinders». Η πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες και την αφίσα της παραγωγής, η οποία αναμένεται στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η σειρά, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, τοποθετείται στον 19ο αιώνα και επικεντρώνεται στην οικογένεια Γκίνες μετά τον θάνατο του πατριάρχη Μπέντζαμιν Γκίνες. Το σενάριο παρακολουθεί τις ζωές των τεσσάρων παιδιών του, Άρθουρ, Έντουαρντ, Άννα και Μπεν, και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από την τεράστια κληρονομιά που αφήνει πίσω του.

Στο καστ πρωταγωνιστούν οι Άντονι Μπόιλ, Λούις Πάρτριτζ, Τζέιμς Νόρτον, Τζακ Γκλίσον, Φίον Ο’ Σι και Νίαμ ΜακΚόρμακ.

Μιλώντας για το νέο του εγχείρημα στο Tudum, ο Στίβεν Νάιτ τόνισε: «Είναι η εξαιρετική ιστορία μιας οικογένειας που τυχαίνει να είναι οι κληρονόμοι της μεγαλύτερης ζυθοποιίας στον κόσμο. Είναι νέοι και τους έχει ανατεθεί το καθήκον να αναλάβουν αυτό το απίστευτα επιτυχημένο brand. Η πρώτη προτεραιότητα είναι: "Μην τα κάνετε θάλασσα". Και η δεύτερη προτεραιότητα είναι: "Να κάνουμε την Guinness ακόμα μεγαλύτερη"».



