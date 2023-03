Μετά το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο τους ως ζευγάρι στα φετινά βραβεία Grammy, ο κύριος και η κυρία Άφλεκ αποφάσισαν να μην δώσουν το παρών σταΤο διάσημο ζευγάρι δεν εμφανίστηκε στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες. Αν και κανένας από τους δύο δεν ήταν υποψήφιος για βραβείο, η παρουσία τους στο κόκκινο χαλί στις εκδηλώσεις του Χόλιγουντ είναι πάντα αναμενόμενη.Παρά το γεγονός ότι δεν παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως στην τελετή, η Τζένιφερ Λόπεζ έδειξε ότι ήταν εκεί με το πνεύμα της. Σε Instagram Story μοιράστηκε ένα slideshow με τις αγαπημένες της εμφανίσεις στα Όσκαρ όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του ονειρικού γαλαζοπράσινου φορέματος που φόρεσε κατά την εμφάνισή της με τον Άφλεκ στα 75α ετήσια βραβεία Όσκαρ το 2003.Δεν είναι σαφές γιατί το ζευγάρι επέλεξε να δει την τελετή από το σπίτι του. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι και δύο είναι απασχολημένοι με διαφορετικά έργα. Η Λόπεζ ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του άλμπουμ της This Is Me... Now, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον έρωτά της για τον Άφλεκ, ενώ εκείνος ετοιμάζεται για την κυκλοφορία της ταινίας του Air, ένα βιογραφικό αθλητικό δράμα το οποίο σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστεί. Παράλληλα, οι δυο τους αναζητούν και ένα νέο σπίτι για την οικογένειά τους.