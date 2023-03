“I know it looks like I’m standing up here by myself, but I am not. I am hundreds of people…we just won an Oscar.”



Jamie Lee Curtis accepts the Academy Award for Best Actress in a Supporting Role for “Everything Everywhere All at Once.”https://t.co/OizA2V2cyr#Oscars pic.twitter.com/TsfrmiEWI5 — ABC News (@ABC) March 13, 2023

Michelle Yeoh accepts her #Oscar for Best Actress: "For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams do come true." https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/pQN8nHDhCx — Variety (@Variety) March 13, 2023

"If anyone in this theater commits an act of violence at any point in the show, you will be awarded the Oscar for Best Actor and permitted to give a 19-minute-long speech." jokes host Jimmy Kimmel at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/qofvMJ8ZD9 — Variety (@Variety) March 13, 2023

πάλι, εμφανίστηκε με οσκαρικό outfit, ένα μαύρο σύνολο – παντελόνι – μπούστο – διακοσμημένο με αμέτρητα κρύσταλλα Swarovski, το οποίο συνόδευσε με ένα εντυπωσιακό σετ κοσμημάτων,από την ταινία «Και οι δύο, ωστόσο, έχασαν το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού από ένα τραγούδιαπό την ινδική ταινία «RRR». Η ζωντανή μουσικό – χορευτική παρουσίασή του στη σκηνή των Όσκαρ ήταν, ίσως, η μοναδική, έντονη, ρυθμικά τουλάχιστον, στιγμή της βραδιάς.Η συγκίνηση δεν έλειψε από τη χθεσινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ. Οι καρδιές ράγισαν όταν οαποχαιρέτησε, δημόσια και με δάκρυα στα μάτια, την αγαπημένη του, την συμπρωταγωνίστριά του στο «Grease», στην ενότητα «In Memoriam», στην οποία τιμήθηκε η μνήμη καλλιτεχνών που έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε, μεταξύ των οποίων και οι δικοί μαςκαιΒαθιά συγκινημένη εμφανίστηκε και ηπαραλαμβάνοντας το πρώτο Όσκαρ της καριέρας της για τον ρόλο της στο «Τα πάντα όλα», επικρατώντας της βασικής ανταγωνίστριάς της, Άντζελα Μπάσετ, η οποία άκουσε…παγωμένη το αποτέλεσμα. Η ηθοποιός ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της ταινίας, τον σύζυγό της, την αδελφή της, τους διάσημους γονείς που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά και το κοινό που την παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια λέγοντας με δάκρυα στα μάτια: «Κερδίσαμε ένα Όσκαρ. Όλοι μαζί»., δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Τα πάντα όλα». «Μαμά κέρδισα ένα Όσκαρ», είπε φανερά συγκινημένος εξομολογούμενος στη συνέχεια πως ζει το αμερικάνικο όνειρο.«Μην επιτρέψετε σε κανέναν να σάς πει πως η μπογιά σας πέρασε» είπε, εμφανώς συγκινημένη ηκρατώντας στα χέρια της το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα πάντα όλα». Κι ήταν αυτό το πιο δυνατό μήνυμα που ακούστηκε κατά την διάρκεια της 3,5 ωρών τελετής απονομής, ένα μήνυμα δύναμης, υπομονής, επιμονής αλλά και πίστης, μια επιβεβαίωση πως η αξία δεν έχει ηλικία, φύλο ή εθνικότητα.Μπορεί οι περισσότεροι φετινοί υποψήφιοι να τίμησαν με την παρουσία τους τη τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, ακόμη κι αν ήταν σχεδόν βέβαιοι πως δεν θα το πάρουν, υπήρξαν όμως και δύο που σνόμπαραν τα φετινά βραβεία της Ακαδημίας. Ο λόγος για τον Τομ Κρουζ, τον οποίον, όπως είπε ο παρουσιαστής της βραδιάς, περίμεναν όλοι αλλά και ο σκηνοθέτης του «Avatar»,, ο οποίος, σύμφωνα με τους…ψιθύρους, θεώρησε ότι η ταινία του δεν έτυχε της αναγνώρισης που τής άξιζε από την Ακαδημία.Έμπειρος και σταθερός ο, στην τρίτη του φορά ως παρουσιαστής των Όσκαρ, απέδειξε πως αποτελεί μια σίγουρη λύση για τον απαιτητικό αυτό ρόλο, έχοντας τη δυνατότητα να κρατά τις ισορροπίες χρησιμοποιώντας κάποιες δόσεις χιούμορ, όχι πάντα επιτυχημένου.Η εισαγωγική ομιλία του κινήθηκε σε safe δρόμους με τη μεγαλύτερη ανατροπή να αποτελεί την εντυπωσιακή είσοδό του στη σκηνή με αλεξίπτωτο έχοντας μόλις πέσει από ένα αεροπλάνο τουAll Quiet on the Western FrontAvatar: The Way of WaterThe Banshees of InisherinElvisThe FabelmansTarTop Gun: ΜaverickTriangle of SandessWomen TalkingΜάρτιν ΜακΝτόνα για το «The Banshees of Inisherin»Στίβεν Σπίλμπεργκ για το «The Fabelmans»Τοντ Φιλν για το «Tar»Ρούμπεν Εστλουντ για το «Τρίγωνο της Θλίψης»Όστιν Μπάτλερ- «Elvis»Κόλιν Φάρελ – «The Banshees of Inisherin»Πολ Μέσκαλ – «Aftersun»Μπιλ Νάι – «Living»Κέιτ Μπλάνσετ -«Tar»Άνα Ντε Αρμας -«Blonde»Άντρεα Ράιζμπορο -«To Leslie»Μίσελ Γουίλιαμς – «The Fabelmans»Μπρένταν Γκλίσον -«The Banshees of Inisherin»Τζαντ Χερς -«The Fabelmans»Μπράιαν Τίρι Χένρι – «Causeway»Μπάρι Κέογκαν -«The Banshees of Inisherin»Άντζελα Μπάσετ για το «Black Panther: Wakanda ForeverΧουν Τσάου στη «Φάλαινα»Κέρι Κόντον στο «the Banshees of Inisherin»Στέφανι Σου στο «Everything Everywhere All at Once»The Banshees of InisherinThe FabelmansTarTriangle of SadnessAll Quiet on the Western FrontGlass OnionLivingTop Gun: MaverickArgentinaCloseEOThe Quiet GirlMarcel the Shell With Shoes OnPuss in BootsThe Sea BeastTurning RedAll that BreathsAll the Beauty and the BloodshedFire of lofeA House made of SplintersBabylonBlack Panther: Wakanda Forever (ΝΙΚΗΤΗΣ)ElvisMrs. Harris Goes to ParisAll Quiet on the Western FrontThe BatmanAvatar: The Way of the WaterElvisBabylonThe Banshees of InisherinEverything Everywhere All at OnceThe FabelmansAvatar: The Way of WaterBabylonElvisThe FabelmansBardo, False Chronicle of a Handful of TruthsElvisEmpire of LightTarAll Quiet on the Western FrontThe BatmanBlack Panther: Wakanda ForeverTop Gun: MaverickApplause from Tell It Like a WomanHold My Hand from Top Gun: MaverickLift Me Up from Black Panther: Wakanda ForeverThis is a Life from Everything Everywhere All at OnceThe Banshees of InisherinElvisTarTop Gun: ΜaverickAll Quiet on the Western FrontThe BatmanBlack Panther: Wakand ForeverElvisThe Flying SailorIce MerchantsMy Year of DicksAn Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe ItIrish GoodbyeIvaluThe Red SuitcaseNight RiderHauloutHow Do You Measure A Year?The Martha Mitchell EffectStranger At The Gate