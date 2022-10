Κλείσιμο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του «Deadline», ένα λαμπρό και ερωτικό μέλλον διαγράφεται μπροστά τους, αφού ο Τζον Κορμπέττ φαίνεται πως επιστρέφει, επαναφέροντας τον χαρακτήρα. Όπως αναφέρεται ο Χολιγουντιανός ηθοποιός θα συμμετάσχει σε πολλά επεισόδια του επερχόμενου κύκλου, με την ημερομηνία κυκλοφορίας του να παραμένει άγνωστη προς το παρόν.Η επιστροφή του ηθοποιού στο σίκουελ του «Sex And the City» δεν είναι εντελώς απροσδόκητη, αφού την περίοδο των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν ο Κορμπέττ είχε δηλώσει στο Page Six, ότι θα εμφανιζόταν στο «And Just Like That», κάτι που όμως τότε δεν πραγματοποιήθηκε.Παρά τα δημοσιεύματα που θέλουν τον χαρακτήρα να επανέρχεται ούτε εκπρόσωποι του HBO Max, ούτε και ο Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, ο οποίος έγραψε και σκηνοθέτησε τη σειρά, έχουν επιβεβαιώσει προς το παρόν την επιστροφή του Έινταν στη σειρά.Το «And Just Like That» είναι το σίκουελ της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς από τη δεκαετία του 1990 «Sex and the City» και επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο HBO Max.Η πρώτη σεζόν του «And Just Like That» που προβλήθηκε στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming, ολοκληρώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου.