Night Out: Ο Θεοχάρης Ιωαννίδης υποδέχεται τον Κούλλη Νικολάου

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Απόψε, Τετάρτη 13 Ιουλίου, στη 01:10 στο MEGA, το λεωφορείο τουβγαίνει ξανά στους δρόμους και μεταφέρει τους επιβάτες του στις πιο τολμηρές περιπέτειες και extreme εμπειρίες.υποδέχεται στο λεωφορείο της εκπομπής τονκαι η ανάκριση ξεκινά με τις πιο τρελές ερωτήσεις.Στην πρώτη του δοκιμασία, ο καλεσμένος επιβιβάζεται σε όχημα 4x4 και ετοιμάζεται για μια απαιτητική off road διαδρομή γεμάτη με λακκούβες και λάσπη.Στη συνέχεια, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης και ο Κούλλης Νικολάου παίζουν «Θάρρος ή Αλήθεια», με τον καλεσμένο να κάνει στο πλαίσιο του παιχνιδιού μια τηλεφωνική φάρσα στη Σοφία Βογιατζάκη, με την οποία συνεργάζονται στην Κύπρο, στην παράσταση «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης».Τέλος, ο Κούλλης Νικολάου συναντά τον Θεοχάρη Ιωαννίδη στο «Night Out Restaurant» για μια εξομολογητική συζήτηση. Ο αγαπημένος ηθοποιός και παραγωγός μιλά για τα παιδικά του χρόνια, για την είσοδό του στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Η Γη της Ελιάς» και το β’ κύκλο της σειράς, αλλά και για την προσωπική του ζωή.Μαργαρίτα ΔρούτσαΑντρέας ΓεωργίουΡαφαέλλος ΓεωργίουMake it ProductionsΤη μουσική των τίτλων της εκπομπής έχει γράψει ο