Κάτια Ταραμπάνκο: Το αγρίμι από τη Μαριούπολη σαρώνει καρδιές και ριάλιτι

Με τον Θοδωρή Κωνσταντόπουλο θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους όταν ο tattoo artist ανακαλύπτει, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πως η Κάτια διατηρούσε παράλληλη σχέση με κάποιον επιχειρηματία

Στα 26 της χρόνια η Κάτια Ταραμπάνκο παραμένει αδάμαστη και απρόβλεπτη. Οι εραστές της πενθούν και της χρεώνουν απιστία. Εκείνη δηλώνει πως όσο εύκολα ερωτεύεται τόσο εύκολα δραπετεύει... Και όταν δραπετεύει, ο προορισμός της είναι τα ριάλιτι

Στο ερώτημα «γεννιέσαι ή γίνεσαι;» ηδεν θα πολυσκεφτεί για να απαντήσει. Φυσικά και γεννιέσαι! Αλλιώς πώς θα εξομολογηθείς ότι από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου η κυρίαρχη έκφραση που σε καθόρισε ήταν το νάζι:Τότε ίσως να γινόταν λίγο αδέξια λόγω του νεαρού της ηλικίας και της έλλειψης εμπειρίας από την αρένα του lifestyle, όπου τα μάτια δεν παίζουν μόνο, αλλά κινδυνεύουν και να «βγουν» από τον ανταγωνισμό. Η Ταραμπάνκο δεν φοβάται. Εχει αποδείξει πως το μόνο που βλέπει μπροστά της είναι η καριέρα της. Από τα 16 της, όταν η μαμά της, η οποία ήταν πατρονίστ, θα την πάρει από το χέρι για να την πάει σε κάστινγκ.με λίγα λόγια, και σε κάθε ευκαιρία έμπαινε στις οντισιόν για να διεκδικήσει μία θέση κάτω από τον προβολέα. Στοχοπροσήλωση. Αυτή είναι η πιο ισχυρή αρετή της Ταραμπάνκο από τη Μαριούπολη. Τόσο έντονη που δύσκολα κάποιος θα την αποσπάσει.Οταν κλείνει τα μάτια η Κάτια ονειρεύεται τον εαυτό της εξώφυλλο στη «Vogue» και για να το πετύχει θα κάνει τα πάντα, αλλά κυρίως δεν θα αφήσει εμπόδια να μπουν στην πορεία της. Ασχολείται με extreme sports, κάνει πολλά αθλήματα. Παλεύει να βρει μια διαδρομή προς το εξωτερικό. Δύσκολο, καθώς δεν διαθέτει το ύψος, αλλά και κάποια χαρακτηριστικά που προϋποθέτουν διεθνή καριέρα στο μόντελινγκ.. Ο οργανισμός της θα λυγίσει. Η Ταραμπάνκο θα αποκτήσει αυτοάνοσο νόσημα, ψωρίαση. Το εξομολογείται και στην κάμερα. «Η αλήθεια είναι ότι πήγα σε πολλούς γιατρούς γιατί δεν έχω την κλασική ψωρίαση, που βγαίνει μόνο στους αγκώνες και στα γόνατα. Η δική μου περίπτωση απλώνεται σε όλο μου το σώμα και γίνομαι πουά. Τελικά, η διάγνωση ήταν πως πρόκειται για σταγονοειδή ψωρίαση».Οσο αναζητά την πόρτα που θα ανοίξει και θα μπει για να κάνει επιτέλους το όνειρο πραγματικότητα, θα βρεθεί στον δρόμο της ο Δημήτρης Σκουλός.. «Θέλω να είμαι στην τηλεόραση, αλλά δεν τη βλέπω», θα δηλώσει κυνικά, όταν θα ερωτηθεί. Παίρνει τέσσερα «ναι» από την κριτική επιτροπή του ριάλιτι στις οντισιόν και το αφήγημα «Η Κάτια και τα ριάλιτι μόλις ξεκινά».Στο «Next Top Model» η Κάτια δείχνει ένα χαρακτήρα σκληρό, σχεδόν αδίστακτο. Απαντά στις επιθέσεις με σαρδόνιο χαμόγελο και εξοντώνει κάθε αντίπαλο. Επικεφαλής μιας κλίκας, την οποία το τηλεοπτικό κοινό θα μισήσει, αναγνωρίζοντας στα πρόσωπα των μελών της χαρακτηριστικά «νταήδων» από σχολικές περιόδους, θα γίνει τηλεοπτική φίρμα. Οι «Fire Five» γίνονται ο φόβος και ο τρόμος των φερέλπιδων μοντέλων, ενώ το κοινό τής επιτίθεται με σφοδρότητα στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία η Κάτια δεν φρόντισε να κλειδώσει πριν μπει στο παιχνίδι.Βγαίνοντας θα τα διαβάσει όλα και θα καταλάβει: «Υπήρχε πάρα πολύ μίσος. Με έπιασε ένα σφίξιμο. Οταν βγήκα από το παιχνίδι έγινα πολύ σκληρή!Αυτά ήταν τα classic σχόλια που διάβασα βγαίνοντας από το παιχνίδι. Ακόμη και Σκάτια με αποκαλούσαν». Αλλά η Κάτια δεν πτοείται: «Εμένα δώσε μου δυσκολίες και κάνε με να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Με κατηγόρησαν ότι ήμουν κακιά. Δεν είναι “κακιά”. Θες να πετύχεις τον στόχο σου».Σε έναν τελικό τραγέλαφο με πολλά τεχνικά προβλήματα, με κενά στην παρουσίαση, με αποτελέσματα που αμφισβητήθηκαν από το τηλεοπτικό κοινό η Ταραμπάνκο μοιράζεται το στέμμα με την Αννα-Μαρία...Το έπαθλο δεν τη βοηθά ιδιαίτερα στο μόντελινγκ. Γι’ αυτό και θα αδράξει την ιδέα του ριάλιτι. Δέχεται πρόταση με αστρονομικό ποσό από τον Ατζούν Ιλιτζαλί και μπαίνει στο «» το 2020. Θεριό ανήμερο, θα σαρώσει τα αγωνίσματα και δεν θα χαριστεί σε συμπεριφορές που τιμούν τον όρο του «σκληρού ριάλιτι». Ακόμη και απομονωμένη δείχνει ικανοποιημένη. Σφίγγει τα δόντια, παίρνει ασυλίες, αντιμετωπίζει ακόμη και άρρενες αντιπάλους, ενώ στις ψηφοφορίες τα βάζει και τους πλέον δημοφιλείςΟ Ατζούν θα τη μαρκάρει στενά για να μπει στο φετινό «Survivor». Εκείνη πλέον με άλλον αέρα θα ζητήσει πολλά λεφτά και θα τα πάρει. Με ειδική πτήση προσγειώνεται στη Δομινικανή Δημοκρατία και τα σαγόνια των παικτών χαϊδεύουν την άμμο. Η Ταραμπάνκο έχει φήμη, έχει δύναμη και ξέρει καλά πώς παίζεται το παιχνίδι. Κι όμως, στη φετινή εκδοχή του ριάλιτι η Κάτια είναι μία άλλη. Λιγότερο δυναμική, περισσότερο διπλωματική, εμφανώς πιο αδιάφορη.Ούτε ο κόσμος θα την αποθεώσει. Θα αναρωτηθεί πώς το αίμα που κάποτε έβραζε στις αρένες των δοκιμασιών πλέον θυμίζει γρανίτα από καρύδα... Θα πάρει την αμοιβή και θα φύγει. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν έχει την όρεξη που είχε, δεν έχει διάθεση να διεκδικήσει τρόπαια, δεν την ενδιαφέρει και πολύ...Θέμα συζήτησης αυτή τη φορά σε έντυπα και εκπομπές δεν είναι οι σαρωτικές επιδόσεις, αλλά ένας έντονος έρωτας, τον οποίο η ίδια: «Αυτός, παιδιά, είναι ο σύντροφός μου. Είναι ο βράχος μου, είμαι ο βράχος του». Ο Θοδωρής Κωνσταντόπουλος, tattoo artist, δηλώνει εξίσου ερωτευμένος και το κουβάρι της σχέσης τους ξεδιπλώνεται στα Μέσα.Εκείνη όταν θα βγει από το ριάλιτι θα αφηγηθεί το love story της σε εκπομπές δείχνοντας ότι η συγκεκριμένη σχέση έχει μάλλον γερές βάσεις. Εκείνος θα την ερωτευτεί παράφορα και θα χτυπήσει τατουάζ με το όνομά της στα ρώσικα, στο πρόσωπό του. Βιάστηκε. Λίγες μέρες μετά τη δημόσια εξομολόγηση, ο Θοδωρής θα δώσει συνέντευξη όπουκαθώς ανακάλυψε πως η ίδια, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, διατηρούσε παράλληλη σχέση με κάποιον επιχειρηματία ο οποίος τον είχε επισκεφτεί για να κάνει τατουάζ και του το αποκάλυψε ο ίδιος. Ακολούθησαν πολλές συνεντεύξεις και δηλώσεις του Θοδωρή, ο οποίος δημόσια αποκάλυπτε κρυφές πτυχές της σχέσης, χαρακτήριζε άκομψα την Ταραμπάνκο και άφηνε να εννοηθεί πως η ηθική της στον τομέα των σχέσεων αμφισβητείται. Αδραξε το βήμα που του έδωσε αυτή η σχέση και πήρε την εκδίκησή του για την απιστία. Η Κάτια τα έμαθε, τα είδε και τα άκουσε. Προτίμησε να μην κάνει δηλώσεις αυτή τη φορά.Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ολα άρχισαν από το GNTM σε δοκιμασία, όπου οι φιναλίστ προκλήθηκαν να φωτογραφηθούν με τους συντρόφους τους. Ο Γιάννης, ο τότε σύντροφός της, εμφανίστηκε και μάλιστα κρατώντας ένα μονόπετρο. Ο συγκεκριμένος σύντροφος, όπως θα αποκαλύψει η ίδια εκτός ριάλιτι, είχε μπει σε διαδικασία on off. «Επαθα σοκ όταν είδα τον Γιάννη. Ουσιαστικά μου έκανε πρόταση επανασύνδεσης με ένα σύμβολο», θα αποκαλύψει.Λίγες εβδομάδες μετά την έξοδο από το ριάλιτι μοντέλων, η Κάτια Ταραμπάνκο θα βρεθεί με νέο σύντροφο στο πλευρό της, τον Γιώργο Λάγιο, ψυχολόγο και συγγραφέα. Θα δώσουν συνέντευξη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και θα δηλώσουν πολύ ερωτευμένοι. Θα χωρίσουν λίγο αργότερα, ήρεμα και ήσυχα.Ο χωρισμός από τον Λάγιο θα περάσει στα ψιλά και ένα «σκάνδαλο» θα έρθει στην επιφάνεια, το οποίο, όπως θα αποδειχτεί στη συνέχεια, δεν έχει υπόσταση. Η συμμετοχή της στους «Θαλασσόλυκους» θα συνοδευτεί από φήμες ότι υπήρξε το τρίτο πρόσωπο στη σχέση του συμπαρουσιαστή της Γιάννη Αποστολάκη. Θα απαντήσει ψύχραιμα.«Μάλλον επειδή ήμασταν συνέχεια οι τρεις μας και κάποιοι δημοσιογράφοι γνώριζαν ότι ο Δρυμωνάκος έχει σχέση, είπαν να μου χρεώσουν τον Αποστολάκη. Βγήκα ακόμη και το τρίτο πρόσωπο που χώρισε τον Γιάννη από την προηγούμενη σχέση του».Δηλώνει δεσμευμένη με κάποιον άλλο, πάλι κάνοντας δημόσιες αποκαλύψεις. «Μας γνώρισε μια φίλη, η οποία μου σύστησε τον Κώστα Χωρινό ως έναν πολύ ωραίο τύπο που του αρέσουν τα sports και έχει μυαλό».Η σχέση δεν θα διαρκέσει πολύ, παρά τα μεγάλα λόγια ή μάλλον τις μεγάλες προσδοκίες. Χώρισαν καθώς η Κάτια γνώρισε τον Θοδωρή. Και πλέον, όπως φημολογείται, η Κάτια είναι ερωτευμένη με κάποιον άλλο. Το αερικό της πασαρέλας, η «ύαινα», για κάποιες συναδέλφους της, «σταυρώνεται» από πάνελ και πρώην οι οποίοι αποφασίζουν πως η ερωτική αυτοδιάθεσή της δεν μπορεί να είναι επιλογή. Η Κάτια λογικά περιμένει να κοπάσει και αυτή η μπόρα. Αλλά υπάρχει το «Survivor All Star», εκπομπές μόδας και όλη η ζωή. Στα 26 της χρόνια παραμένει αδάμαστη και απρόβλεπτη. Οι εραστές της πενθούν και της χρεώνουν απιστία. Εκείνη δηλώνει πως όσο εύκολα ερωτεύεται τόσο εύκολα δραπετεύει. Αλλωστε πολλούς τους μάθαμε από το γυαλί όταν κάθισαν πλάι της. Η Κάτια κάποια στιγμή αποφάσισε απλά να σηκωθεί και να καθίσει κάπου που ένιωθε καλύτερα, αφήνοντάς τους πίσω να αναλογιστούν πόσο κοστίζει ένας «παράφορος» έρωτας...