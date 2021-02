Χρυσές Σφαίρες 2021: Τα φαβορί, τα outsider και ο προάγγελος των Όσκαρ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Χωρίς κόκκινο χαλί, λόγω κορωνοϊού, θα απονεμηθούν οι φετινέςστις 28 Φεβρουαρίου, καθώς οι διοργανωτές γνωρίζουν πως η υγεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ως είθισται η ετυμηγορία της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου λειτουργεί ως προάγγελος των Oscars για αυτό και οι Χρυσές Σφαίρες έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους.Γενικά, ως απόλυτος κυρίαρχος στη φετινή διοργάνωση αναδείχθηκαν οι υπηρεσίες streaming και ακόμη περισσότερο τοπου εκμεταλλεύθηκε δεόντως τους κλειστούς κινηματογράφους και την καραντίνα. 42 οι υποψηφιότητες που αποτελούν αναμφισβήτητα ένα εντυπωσιακό σκορ.Ειδικά, το ασπρόμαυρο Mank απέσπασε 6 υποψηφιότητες, ενώ το The Crown έρχεται πρώτο στις τηλεοπτικές κατηγορίες με τον ίδιο αριθμό υποψηφιοτήτων. Ακολουθούν με 5 υποψηφιότητες τα The Trial of the Chicago 7 και Schitt’s Creek - το τελευταίο θυμίζουμε ότι είχε σαρώσει στα πρόσφατα Emmys.Η 78η διοργάνωση έσπασε ένα ρεκόρ. Για πρώτη φορά στα χρονικά των Χρυσών Σφαιρών τρεις γυναίκες σκηνοθέτες διεκδικούν το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας: Ο λόγος για τις Chloe Zhao (Nomadland), Regina King (One Night in Miami) και Emerald Fennell (Promising Young Woman), η δε Zhao είναι η πρώτη Ασιάτισσα που βλέπει το όνομά της να φιγουράρει στην εν λόγω κατηγορία. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει υποψήφιες οι Barbra Streisand, Jane Campion, Sofia Coppola, Ava DuVernay και Kathryn Bigelow.Στα outsiders, οι Tahar Rahim (The Mauritanian), Kate Hudson (Music) και Jared Leto (The Little Things), που κανείς δε φανταζόταν ότι θα τους βλέπαμε στη λίστα των ονομάτων. Οι μέτριες κριτικές του Ratched επίσης δεν πτόησαν την πορεία του προς την κατηγορία για το καλύτερο τηλεοπτικό δράμα.Αν ψάχνεις για φαβορί, οι σύγχρονες κινηματογραφικές Κασσάνδρες εκτιμούν πως ιεραρχικά οι πιθανότητες στην κατηγορία καλύτερης ταινίας (δράμα) έχουν ως εξής: Nomadland, One Night in Miami, The Trial of the Chicago 7 και Mank. Στις κατηγορίες που αφορούν τις ερμηνείες ηθοποιών, συζητιούνται πολύ τα ονόματα των Gary Oldman (Mank), Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom), όπως και του εκλιπόντος Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom). Αναφορικά με τα της μικρής οθόνης, The Crown, Schitt’s Creek, The Queen’s Gambit και The Undoing λογικά θα μονοπωλήσουν τις βραβεύσεις.Φέτος, Οι κωμικοίθα επιστρέψουν στο τιμόνι της παρουσίασης. Είχαν βρεθεί σε αυτή τη θέση επί τρία συναπτά έτη (2013-15) και όλοι περιμένουν τα καυστικά τους σχόλια.