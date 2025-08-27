Οι «καταραμένες» ταινίες του Χόλιγουντ: 6 ιστορίες όπου η φαντασία συνάντησε την τραγωδία

Ορισμένες ταινίες δεν έχουν απλώς επηρεάσει το κοινό – έχουν στιγματιστεί από την ίδια την παραγωγή τους. Μέσα από φωτιές, ατυχήματα, τραγωδίες και περιπτώσεις που ξεπερνούν τα όρια του συμβατικού, διαμορφώθηκε η φήμη ότι «οι ματιές πίσω από την κάμερα» κρύβουν κάτι πολύ σκοτεινό…



1. The Exorcist (1973)

Η παραγωγή ήταν αρχικά προγραμματισμένη για 85 ημέρες, αλλά τελικά διήρκεσε πάνω από 200 ημέρες εξαιτίας πολλών δυσκολιών στον χώρο των γυρισμάτων. Μια πυρκαγιά στο σκηνικό κατέστρεψε όλα τα σκηνικά, με εξαίρεση την κρεβατοκάμαρα της Regan — γεγονός που πολλοί απέδωσαν σε στοιχειωμένο περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τραυματίστηκαν ηθοποιοί και συνεργεία, ενώ μερικοί από τους συντελεστές πέθαναν κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά το τέλος των γυρισμάτων. Ο σκηνοθέτης William Friedkin κάλεσε ακόμη ιερέα για να εξορκίσει το σετ.



