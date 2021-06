Γεροτζιάφας: Πρόληψη, ανίχνευση και πρόβλεψη - Τα τρία όπλα για την αντιμετώπιση των εξάρσεων του κορωνοϊού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη στρατηγική της επόμενης ημέρας αναφορικά με τη διαχείριση τηςπροτείνει επιστημονική ομάδα, από κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα του πλανήτη, με επικεφαλής τον Διευθυντή του τμήματος Cancer, Biology and Therapeutics INSERM U938 και καθηγητή Αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, κ.Το άρθρο δημοσιεύθηκε στουπό τον τίτλο «Ανάγκη για επικαιροποιημένη, σφαιρική και δίκαιη στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19» (The COVID-19 pandemic and the need for an integrated and equitable approach: An international expert consensus paper).Οιαπό τις 5 ηπείρους (μεταξύ των οποίων, κα) αξιολογώντας τα διαθέσιμα επιστημονικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα που αφορούν στην πανδημία διαπιστώνει ότι η ανθρωπότητα εξακολουθεί να βιώνει μια μακράς διάρκειας καταστροφική κρίση δημόσιας υγείας.Εξαιτίας μάλιστα των«έχει αναγνωριστεί η ανάγκη μιας δεύτερης και τρίτης γενιάς εμβολίων τόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) όσο και από τις εθνικές κυβερνήσεις» υπενθυμίζει η επιστημονική ομάδα και θεωρεί ότι ένα τέταρτο επιδημικό κύμα είναι πιθανό και οι αντοχές των πολιτών αλλά και των οικονομιών σε πολιτικές όπως το lockdown έχουν πια εξαντληθεί.«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια ισορροπημένη και ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των εξάρσεων της COVID-19 βασισμένη σε τρεις άξονες: την πρόληψη της λοίμωξης SARS-CoV-2, την ανίχνευση και έγκαιρη διάγνωση των ασθενών που κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά και την πρόβλεψη για έγκαιρη ιατρική φροντίδα», υποστηρίζουν οι επιστήμονες.Η ερευνητική ομάδα προτείνει την στρατηγική PDA [τα αρχικά των λέξεων prevention (πρόληψη), detection (ανίχνευση) και anticipation (πρόβλεψη)] που θα πρέπει ενσωματωθεί στις εθνικές πολιτικές με στόχο να υποστηρίζει και να επεκτείνει τα Συστήματα Υγείας αξιοποιώντας ψηφιακές λύσεις (π.χ. τηλεϊατρική, ηλεκτρονική υγεία, τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογίες μηχανικής μάθησης) για την διατήρηση της υγείας των πολιτών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.Σε ότι αφορά στον πυλώνα της, οι επιστήμονες προτείνουν την υιοθέτηση μέτρων που θα επιταχύνουν τον εμβολιασμό των πολιτών, την επιδημιολογική επιτήρηση της λοίμωξης COVID-19 και την ιχνηλάτηση των επαφών των θετικών κρουσμάτων, ως βασικά προαπαιτούμενα για τον αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο της επιδημίας και τη μείωση της πιθανότητας να εμφανιστούν πιο επιθετικά στελέχη του κορωνοϊού. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής αλλά και τις αποκλειστικές για τη νόσο COVID-19 δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδιαίτερα σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές των αστικών κέντρων, καθώς και σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες είναι δύσκολη. Και ο πυλώνας της Πρόληψης ολοκληρώνεται με προτάσεις για την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση αναφορικά με την πανδημία, καθώς διαπιστώνεται, κυρίως μεταξύ των νεότερων ηλικιακά ατόμων.Το σκέλος της στρατηγικής που αφορά στηντου κορωνοϊού εστιάζει στην παρακολούθηση της δυναμικής του SARS-CoV-2 και στον εντοπισμό των ασθενών με Covid-19 με έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση εκείνων που κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά ώστε να τους προσφερθεί εγκαίρως αποτελεσματική ιατρική φροντίδα. Οι ερευνητές αξιολογούν ως πολύ σημαντική την αξιοποίηση των ευρημάτων από την ανάλυση των αστικών λυμάτων, συνδυαστικά με τα μοριακά (PCR) και γρήγορα (rapid) διαγνωστικά τεστ για τον εντοπισμό ασυμπτωματικών φορέων του κορωνοϊού ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσής του. Παράλληλα, προτείνουν την ανάπτυξη δικτύου επιδημιολογικής επιτήρησης για κάθε ξεχωριστό ασθενή (ιχνηλάτηση επαφών) και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για πολίτες με υψηλό κίνδυνο νόσησης ή που έχουν υποκείμενα νοσήματα και για γενικούς/οικογενειακούς γιατρούς ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν γρήγορα τον κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας του ασθενή και να φροντίσουν για την περαιτέρω ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη.Η στρατηγική PDA συμπληρώνεται με προτάσεις για την υλοποίηση τηςγια ιατρική φροντίδα στους ασθενείς, από το στάδιο της πρώιμης διάγνωσης της λοίμωξης και την κατ’ οίκον νοσηλεία/παρακολούθησης τους έως την εξατομικευμένη θεραπεία και την αναγνώριση των πασχόντων που θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην νοσοκομειακή φροντίδα. Από τον σχεδιασμό δεν λείπουν και προτάσεις για το πως θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με το λεγόμενο «σύνδρομο μακράς Covid-19», αφού είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι το ένα τρίτο των ασθενών συνεχίζουν να έχουν συμπεριφορικές και ψυχικές διαταραχές και συμπτώματα και μετά την ανάρρωση.Όπως εξηγεί στοo επικεφαλής των ερευνητών και κύριος συγγραφέας της μελέτης καθηγητής Γρηγόρης Γεροτζιάφας «Η στρατηγική PDA για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της COVID-19 σχεδιάστηκε με βάση την αρχή 'Think globally and act locally' και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι η μετάδοση του ιού θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όταν το τείχος ανοσίας θα χτιστεί στο σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού. Η έλλειψη εμβολίων και η ανισότητα του εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι είμαστε ακόμη αρκετά μακριά από το τέλος της πανδημίας και θέτει στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα του ανοίγματος των πατεντών για όλα τα ιατρικά προϊόντα που σχετίζονται με την πανδημία. Καθώς ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε είναι ακόμη μακρύς και η COVID-19 είναι μια καινούργια ασθένεια που ήρθε για να μείνει χρειάζεται άμεση εφαρμογή ενός ενιαίου σχεδίου με προοπτική που θα περιλαμβάνει (α) τον μαζικό και γρήγορο εμβολιασμό (β) την συστηματική και «έξυπνη» επιδημιολογική επιτήρηση μαζί με τα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών ζωής και εργασίας των πολιτών κυρίως των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, (γ) την ανάπτυξη πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την στήριξη των εθνικών συστημάτων υγείας. Σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση το κύριο όπλο μας είναι η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή».