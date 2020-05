Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη δυνατότηταασθενών με, φαίνεται να έχει η δεξιά κοιλία της, σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, τα οποία μελέτησαν και ανέλυσαν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,(Πρύτανης ΕΚΠΑ).Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American College of Cardiology Cardiovascular Imaging, η διάταση της δεξιάς κοιλίας, ήτανσε ασθενείς με σοβαρή μορφή της λοίμωξης από τον Covid-19.Στη συγκεκριμένη μελέτη, ομάδα ιατρών από την Ιατρική Σχολή Icahn Mount Sinai εξέτασε τα ιατρικά αρχεία 105 νοσηλευόμενων ασθενών με σοβαρή Covid-19 λοίμωξη. Σχεδόνσε υπερηχογράφημα καρδιάς, εκ των οποίων το 41% απεβίωσε. Αντίθετα, στους ασθενείς χωρίς διάταση της δεξιάς κοιλίας μόνο το 11% απεβίωσε. Οι ασθενείς δεν είχαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά άλλα χαρακτηριστικά όπως μείζονες συννοσηρότητες (υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης και γνωστή στεφανιαία νόσος), εργαστηριακούς δείκτες φλεγμονής (αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη) ή σημεία μυοκαρδιακής βλάβης ή δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Στους ασθενείς όμως με διάταση της δεξιάς κοιλίας παρατηρήθηκαν. Τα ευρήματα αυτά συμπληρώνουν προηγούμενα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο New England Journal of Medicine, όπου περιγράφηκαν 5 περιπτώσεις σοβαρά ασθενών με Covid-19 με διάταση της δεξιάς κοιλίας. Οι ασθενείς αυτοί εισήχθησαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με βαριά αιμοδυναμική αστάθεια λόγω της ανάπτυξης οξείας πνευμονικής καρδίας (acute cor pulmonale). Τέσσερεις από αυτούς εκδήλωσαν καρδιακή ανακοπή, 3 από τους οποίους κατέληξαν.Οι μηχανισμοί που συνδέουν τη διάταση της δεξιάς κοιλίας με τη σοβαρή νόσο covid δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί.όπως θρομβωτικές επιπλοκές, υποξαιμική αγγειοσύσπαση, καθώς και ιστική βλάβη επαγώμενη από τον καταρράκτη κυτταροκινών ή από άμεση ιϊκή βλάβη. Τα νέα αυτά δεδομένα υποδεικνύουν τη συσχέτιση μεταξύ της δυσλειτουργίας της δεξιάς κοιλίας και της κακής πρόγνωσης των νοσηλευομένων ασθενών με Covid-19 λοίμωξη. Συνεπώς, το υπερηχογράφημα καρδιάς επί κλίνης θα μπορούσε