Νέα εποχή στα απογευματινά ιατρεία του ΕΣΥ, πώς θα κλείνετε πλέον ραντεβού
Νέα εποχή στα απογευματινά ιατρεία του ΕΣΥ, πώς θα κλείνετε πλέον ραντεβού
Δωρεάν ραντεβού σε απογευματινά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων μπορούν να κλείνουν οι πολίτες μέσω 1566, MyHealth App και finddoctors.gov.gr, με όλα τα ραντεβού να καταχωρούνται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα της ΗΔΥΚΑ
Μια νέα ψηφιακή δυνατότητα έχουν από αυτόν το μήνα οι πολίτες για την εξυπηρέτησή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Από χθες, 1η Ιουλίου, μπορούν να προγραμματίζουν δωρεάν τα ραντεβού τους στα απογευματινά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής MyHealth App και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.
Όλα τα διαθέσιμα ραντεβού θα αναρτώνται υποχρεωτικά στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα της ΗΔΥΚΑ, ενώ η ελάχιστη διάρκεια κάθε επίσκεψης θα είναι 10 λεπτά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όλα τα διαθέσιμα ραντεβού θα αναρτώνται υποχρεωτικά στην ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα της ΗΔΥΚΑ, ενώ η ελάχιστη διάρκεια κάθε επίσκεψης θα είναι 10 λεπτά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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